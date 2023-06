Cortona, «Non chiamarlo amore»: giovedì 8 giugno la presentazione del libro di Angela Rossi

Arezzo, 3 giugno 2023 – «Non chiamarlo amore» è il titolo del libro che sarà presentato a Cortona giovedì 8 giugno. L’appuntamento con l’autrice, Angela Rossi, è alle ore 18 nella sala del Consiglio comunale.

Dall’Italia alla Germania all’Iraq: quindici donne raccontano in prima persona le loro esistenze private di sogni, libertà, decisioni. Quindici vite accomunate da un unico destino di sottomissione, paura, denigrazione. “Sono tutte storie accadute realmente - racconta l’autrice Angela Rossi - in ogni parte del mondo, ad ogni latitudine. Diversi luoghi geografici e, purtroppo, uno stesso filo che le lega: quello della violenza fisica, psicologica, economica. Quindici monologhi che narrano giorni di sofferenze, umiliazioni e, in alcuni casi, di ribellione e ripresa della propria vita. Storie narrate per sostenere e provare ad aiutare chi vive una situazione di violenza domestica e non sa come uscirne. Per offrire un input e dire a chi sperimenta sulla propria pelle situazioni simili che si può uscire dal tunnel e riprendersi il sorriso e la speranza”. Quindici storie di donne legate dal filo rosso, crudele, della violenza dei compagni. Uomini che hanno deciso per loro, che hanno rubato i loro giorni, i loro progetti, le loro vite. “Una raccolta di storie molto emozionante” - ha definito il libro Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, che ne ha scritto la prefazione. Il libro è uscito lo scorso 14 maggio per i tipi della Oakmond Publishing ed è acquistabile su Amazon sia in formato Kindle che cartaceo al link: https://amzn.to/3ZXySof

Angela Rossi, giornalista professionista e scrittrice, ha collaborato con diversi quotidiani nazionali tra i quali Il Mattino occupandosi spesso di cronaca nera. Collabora con UltimoTv, web televisione per la quale si occupa delle connessioni criminali tra Italia e Germania. Ha pubblicato nel 2014 “Capitano Ultimo, la vera lotta alla Mafia”: la voce e la storia di Ultimo, il capitano dei carabinieri che arrestò Totò Riina. Dal 2016 si è trasferita a Monaco di Baviera, dove insegna italiano come lingua straniera, scrive testi teatrali e si occupa di violenza contro le donne.

L’iniziativa è organizzata dalla Proloco centro storico, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, presenta la giornalista Barbara Perissi.