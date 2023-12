Cortona, Montessori in cucina e nella vita quotidiana: un incontro per genitori e insegnanti

Arezzo, 13 dicembre 2023 – Consigli utili per la vita pratica in famiglia, indicazioni per favorire lo sviluppo dell’autonomia, delle abilità e delle competenze. Sono questi gli obiettivi dell’incontro «Montessori in cucina e nella vita pratica, un aiuto per lo sviluppo dell’autonomia del bambino». L’iniziativa si svolgerà sabato 16 dicembre alle 11,00 al Centro convegni Sant’Agostino di Cortona con la presenza di Cristina Venturi, insegnante e formatrice, presidente dell’associazione Montessori Bologna.

Prendendo spunto dal protagonista di un libro destinato a bimbi e genitori, «Il mio laboratorio Montessori», che si ispira alla vera storia di Noah, saranno fornite indicazioni e suggerimenti per accompagnare genitori e figli in un percorso multidisciplinare e multisensoriale. I destinatari sono adulti, genitori e insegnanti del nido, della scuola dell’infanzia e della primaria. Partendo da questo incontro, gli insegnanti interessati potranno sviluppare progetti o attività di formazione metodologica montessoriana per il nido e per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Ulteriori sviluppi saranno possibili per genitori e per gli stessi bambini: «Abbiamo accolto volentieri questa proposta del consigliere Alberto Milani - dichiara l’assessore all’Istruzione, Silvia Spensierati - per arricchire il percorso educativo e formativo dei nostri nidi. L'amministrazione ha particolarmente a cuore il percorso pedagogico e la teoria montessoriana applicata alla vita pratica è un interessante spunto di riflessione».