Arezzo, 2 dicembre 2024 – Cortona, inaugurato Natale di Stelle: aperte tutte le attrazioni

Tanta gente alla cerimonia d’avvio degli eventi. Il prossimo weekend apre la mostra «Giocattoli d’epoca e modellismo»

Natale di Stelle ha preso il via, da sabato 30 novembre tutte le attrazioni sono attive: ogni sera Giochi di luce sui palazzi di piazza della Repubblica, pronto ad accogliere i passeggere il magico treno «Santa Claus Virtual Express» a palazzo Ferretti, aperti i mercatini di Natale in piazza Garibaldi (con giostra) e Signorelli, dove si trova l’albero di Natale. Ad inaugurare gli eventi è stato il sindaco Luciano Meoni, alla presenza dei componenti della giunta comunale e dei consiglieri, insieme alle autorità cittadine. Ospite il primo cittadino di Castiglione del Lago Matteo Burico, città con cui è stato stabilito un gemellaggio reciproco all’insegna del Natale.

Il sindaco di Cortona ha ringraziato i cori dei bambini delle scuole d’infanzia di Cortona e Terontola che hanno aperto il pomeriggio con le canzoni di Natale. La serata è stata caratterizzata dal Christmas laser musical show che ha successivamente lasciato spazio ai Giochi di luce dedicati a San Francesco. Cortona è anche città dei presepi artistici, le opere più significative si snodano in un percorso che va dalla chiesa di San Filippo, alla Cattedrale, da San Domenico alla basilica di Santa Margherita, dall'Eremo de le Celle alla chiesa di San Francesco. Altri presepi sono presenti nella Casa di Babbo Natale, a palazzo Ferretti (via Nazionale), dove si giunge con Santa Claus Virtual Express, il magico treno, gratuito e sempre in orario.

Per gli appassionati di giocattoli d’epoca e modellismo, l’appuntamento sarà sabato 7 dicembre alle 16 al centro convegni Sant’Agostino dove sarà inaugurata una mostra ricca di oggetti da collezione. Sabato prossimo inaugura anche il Natale gemellato: «Luci sul Trasimeno» aprirà i battenti a Castiglione del Lago con l’accensione del grande albero di Natale costruito sul lago, a partire dalle 17.

Natale di Stelle è un’iniziativa del Comune di Cortona realizzata da Cortona Sviluppo con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Lfi, Giromagi, Preludio e Valdichiana Village. Tutte le informazioni, il calendario con gli orari e il programma degli spettacoli si trovano su www.cortonanatale.it