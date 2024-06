Cortona, ecco il Festival di Musica Sacra. La dedica a San Francesco negli 800 anni delle stigmate

Arezzo, 27 giugno 2024 – Sarà Giovanni Baglioni ad aprire la 21esima edizione del Festival di Musica Sacra a Cortona, sabato 29 giugno il chitarrista si esibirà alle 21 alla chiesa di San Domenico con il suo concerto «Roots». Il festival organizzato dall’associazione Cortona Cristiana si concluderà il 7 luglio con le laudi all’alba all’Eremo de Le Celle. Saranno giorni intensi, circa una decina gli appuntamenti tutti ad ingresso libero, in alcune chiese e luoghi suggestivi della città etrusca, fra cui si segnala il monologo di Michele La Ginestra sabato 6 luglio alle 23,30 in piazza della Repubblica. Non mancano riferimenti e dediche a San Francesco, nell’ottavo centenario delle stigmate. Il titolo di questa edizione è infatti «Tu sei speranza».

«Uno degli appuntamenti culturali più longevi della nostra città, il Festival di Musica Sacra ci offre l’opportunità di scoprire l’anima francescana di Cortona e non solo - dichiara il sindaco Luciano Meoni - questo evento resta uno dei pilastri della programmazione culturale cortonese, attirando la comunità locale e anche coloro che passano le vacanze nel nostro territorio. Congratulazioni per l’offerta di eventi di altissimo livello e per la scelta dei luoghi che vedono posti di grande impatto. Un ringraziamento all’associazione Cortona Cristina per l’impegno profuso e per la vicinanza all’Amministrazione comunale».

«Questa edizione del festival è dedicata agli 800 delle stigmate di San Francesco - dichiara Marcello Bronzetti, dell’associazione Cortona Cristiana - fra le caratteristiche c’è quella della varietà dell’offerta alla base della quale ribadiamo il motto di quest’anno ‘Tu sei speranza’, perché crediamo che in questo momento nel mondo la speranza possa essere il motore per la pace dei cuori».