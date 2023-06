Cortona Comics, il programma della «Giornata Tananai»: il concerto è tutto esaurito

Arezzo, 1 giugno 2023 – È tutto pronto per il concerto di Tananai, un momento speciale della rassegna Cortona Comics che verrà celebrato giovedì 1 giugno allo stadio Santi Tiezzi. I possessori del biglietto nominale potranno raggiungere l’impianto sportivo lasciando le auto nelle aree sosta della zona della piscina di Camucia o al vicino Conad, dove potranno salire sulla navetta gratuita (andata orario 17-21). Possibilità anche di raggiungere a piedi lo stadio, grazie ad un percorso pedonale che va dalla stazione di Camucia fino a via Scotoni (chiusa al traffico per l’occasione).

Dopo le verifiche del suono, i dischi cominceranno a girare alle 18 con una rassegna di deejay organizzata da Cautha che vede esibizioni di Cranium, Francesco Cipolli, Amred, Alex Paolelli, Ermore, Daftastic e Gabriele Banchelli. Si arriva alle 21,30 con il palco che passa a Rizzo, giovanissima artista molisana classe 2002. Alessandra Rizzo nel 2019 ha pubblicato i suoi primi singoli da indipendente. Nel 2021 Emis Killa e Zanna hanno valorizzato il suo estro nel panorama dell’hip hop nazionale.

Alle 22,15 la palla passa a Tananai con la musica e le emozioni per i circa 6mila spettatori dello stadio «Santi Tiezzi» di Cortona, a seguire ancora deejay fino alle ore 2 con chiusura della serata di Gabriele Banchelli, Smile gang ed Euphoria.

Era dal 2006 che i grandi spettacoli non tornavano nell’impianto sportivo comunale: diciassette anni fa era toccato ai Nomadi. Con norme per la sicurezza ancora più severe e criteri di fattibilità sempre più stringenti, gli organizzatori, ovvero Cortona Sviluppo in collaborazione con Mengo Music Fest, We ar srl, Agenzia Whodo e il supporto dell’Amministrazione comunale, hanno lavorato a lungo per mettere a punto tutti i dettagli del piano dello spettacolo.

Come previsto dalla normativa, nell’area del concerto non è possibile portare bevande in vetro o lattine, saranno presenti spazi per il ristoro e servizi igienici, forze dell’ordine, protezione civile e soccorritori sanitari come previsto dai tavoli della sicurezza.

La navetta per il ritorno alle aree sosta riparte da mezzanotte fino alle 2. Tutto il programma e gli eventuali aggiornamenti sono su www.cortonacomics.it Gli organizzatori confermano che allo stadio non saranno in vendita biglietti, quindi coloro che non sono in possesso di ticket nominale non potranno accedere.