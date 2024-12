Arezzo, 30 dicembre 2024 – Cortona, a Capodanno decoro e sicurezza non vanno in vacanza. Tutto pronto per le feste

Strutture turistiche verso il «sold out», ultimi posti disponibili per il Gran Galà e il concerto. Biglietti esauriti per la Colazione al Museo. Le regole da rispettare in piazza e nei luoghi pubblici

Va verso il tutto esaurito il Capodanno a Cortona, ultime disponibilità di posti per il Gran Galà e per il Concerto al Teatro Signorelli, mentre sono terminati i biglietti per la Colazione al Museo. Ultimi preparativi anche per la festa in piazza della Repubblica, evento a ingresso libero. Il sindaco di Cortona ricorda che il Regolamento di Polizia municipale prevede il divieto di utilizzare i giochi pirotecnici in ambienti pubblici ove sono presenti raduni di persone e comunque in tutti i luoghi ove possano costituire un rischio per l’incolumità pubblica. «Rivolgo un appello a trascorrere il momento di festa in serenità, nel pieno rispetto del decoro e della sicurezza - dichiara il primo cittadino, Luciano Meoni - per chi trascorrerà la serata in luoghi pubblici, ma anche per tutti, affinché ciascuno possa pensare anche al proprio vicinato, laddove ci sono persone che vivono in situazioni di fragilità e anche alle conseguenze che potrebbero subire gli animali». Fra San Silvestro e Capodanno sarà in vigore l'ordinanza che vieta la vendita da asporto, la somministrazione o il consumo nei luoghi pubblici di bevande in vetro o lattina.

Con riferimento al livello di occupazione delle strutture ricettive, fra San Silvestro e Capodanno, sono numerose le presenze previste a Cortona. Ultimi posti a disposizione per partecipare al Gran Galà di Capodanno, fino al 31 dicembre anche gli indecisi dell’ultima ora potranno decidere di trascorrere la serata intitolata «Il futuro è adesso», organizzata da Terretrusche al Teatro Signorelli (per prenotare scrivere a: [email protected] o telefonare allo 0575 606887).

Sul palcoscenico il primo gennaio alle ore 17 salirà la Cor Orchestra con il consueto Concerto di Capodanno, anche per questo appuntamento sono a disposizione gli ultimi posti (per prenotazioni e informazioni, telefonare 0575 637274 o scrivere a: [email protected]) o in alternativa direttamente a teatro prima dello spettacolo.

Ingresso libero invece per il Capodanno in piazza della Repubblica, lo show curato da Andrea Caneschi dalle 22 fino a notte fonda vede in apertura il concerto degli Argonauti e a seguire deejay e musicisti, fra cui Marco Mancini e Roberto Target alla consolle, Enrico Giovagnola al sax e le percussioni di Mario Rodriguez e Roberto Gatti.

Natale di Stelle è un’iniziativa del Comune di Cortona realizzata da Cortona Sviluppo con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Lfi, Giromagi, Preludio e Valdichiana Village. Tutte le informazioni, il calendario con gli orari e il programma degli spettacoli si trovano su www.cortonanatale.it