Conto alla rovescia per la Mostra di arti visive e poesia, premio Città di Cortona - omaggio a Gino Severini

Arezzo, 18 novembre 2023 – Il Circolo culturale «Gino Severini» presenta la 15esima edizione della «Mostra internazionale Arti visive & Poesia Omaggio a Gino Severini - Premio Città di Cortona». Settanta gli autori partecipanti all'evento e provenienti da tutta Italia e dall'estero. Ospite d'onore della serata sarà Alfredo Mazzotta componente consiglio direttivo del Museo della Permanente di Milano, a fianco a lui ci sarà Romana Severini.

L’iniziativa apre il 25 novembre alle 17 all'Auditorium Sant'Agostino in via Guelfa 40. La mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico fino al 3 dicembre, con orario continuato dalle 10 alle 18. L'evento gode del patrocinio del comune di Cortona, del Maec, della Regione Toscana, della Banca Popolare di Cortona e della Icaro di Cortona, della Galleria Setteponti di Firenze e della galleria Nazionale di Cortona.

I premi che saranno conferiti ai vincitori saranno prestigiosi, sarà infatti consentita la possibilità di esporre le proprie opere, per quanto attiene al comparto ‘arti visive’, in gallerie di prestigio come in quella Setteponti in piazza Santa Croce a Firenze, alla Saletta del Teatro Signorelli di Cortona, alla Galleria Nazionale di Cortona. Per i poeti primi classificati sono previste pubblicazioni delle loro liriche in riviste del settore. Il Circolo culturale «Gino Severini», alla luce dei considerevoli risultati conseguiti attraverso le precedenti edizione della «Mostra Arti Visive – Omaggio a Gino Severini - Premio Città di Cortona», ha in animo di proseguire tale iniziativa, che si propone di rendere omaggio al grande concittadino Gino Severini, anche attraverso una conoscenza più approfondita della sua vita e delle sue opere; di valorizzare l'attività di artisti che si distinguono nei campi della pittura,della scultura e del mosaico, della fotografia e fare di Cortona un punto di riferimento importante e continuativo nel campo dell'arte, con positive ricadute anche sotto il profilo turistico.