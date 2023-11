Conferenza inaugurale sul Mito di Orfeo nella nuova sede dell’Associazione Archeosofica aretina

Arezzo, 17 novembre 2023 – Dopo l’inaugurazione avvenuta domenica 12 novembre alla presenza del vice sindaco di Arezzo, Dott.ssa Lucia Tanti e di un numeroso pubblico, l’Associazione Archeosofica, Prima sezione di Arezzo, inizia la propria attività con un ciclo di quattro conferenze dal titolo “Miti e Riti”, curate dalla prof.ssa Evelina Lazzarin di Genova.

Il primo incontro, che ha come tema ”L’incanto della parola: Orfeo e Orfismo”, avrà luogo Sabato 18 novembre con inizio alle ore 17,00 con ingresso libero per la cittadinanza, nell’ampia sala conferenze in via Alessandro Dal Borro 58, ad Arezzo. Un’occasione per approfondire il valore dell’enigmatica figura del musico cantore, che ha ispirato nei secoli opere artistiche, letterarie, musicali, di grande fascino. Attraverso l’esame del suo mito, che si intreccia con quello di Apollo e di Dioniso-Zagreo, si potrà meglio comprendere il valore che assume l’incanto della parola, non solo musicata, ma anche l’importanza di Orfeo per quanto concerne i Misteri in quanto gli antichi storici affermano che fu proprio lui a introdurli nella Grecia dell’epoca. Misteri e insegnamenti che influenzarono sicuramente un grande personaggio come Pitagora.

Il ciclo dedicato ai “miti” proseguirà con altri tre appuntamenti, sempre di sabato pomeriggio alle 17,00, per conoscere meglio i Misteri di Iside e Osiride (25 novembre), i Misteri eleusini (2 dicembre) e l’oracolo di Delfi (16 dicembre).