Arezzo, 20 novembre 2024 – Conferenza all’Università di Siena L’insostenibile peso dell’apparire. Bellezza, consapevolezza, libertà e salute.

Venerdì 22 novembre alle ore 10.00 al Campus del Pionta dell’Università di Siena si terrà una conferenza dal titolo L’insostenibile peso dell’apparire. Bellezza, consapevolezza, libertà e salute.

L’evento è promosso da AltraPsicologia Toscana, una associazione di professionisti che si occupa di politiche per la professione di psicologo e di Psicologia in tutti i suoi campi di studio e applicazione.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti. L’iniziativa intende fare divulgazione per contrastare la tendenza che spinge a conformarsi a un ideale di perfezione stereotipato, perché il diritto alla salute mentale si realizza anche attraverso il diritto ad avere un aspetto o un’identità non omologati.

Parteciperanno Laura Occhini, docente di psicologia clinica e dello sviluppo del corso di laura in Scienze dell’eduzione e della formazione dell’Università di Siena, Maria Rita Mancaniello, docente di pedagogia del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università di Siena, Elisa Ellis Manici, giornalista, scrittrice, attivista per le persone marginalizzate e fat queer activist, autrice del libro Grass*. Strategie e pensieri per corpi liberi dalla grassofobia, Maria Chiara Spinelli, dietista nutrizionista, con approccio anti diet weight neutral, esperta nel trattamento riabilitativo dei disturbi del comportamento alimentare e delle neurodiversità, Oriana Piangoloni, psicologa psicoterapeuta, attivista di AltraPsicologia Toscana, parlerà del rapporto tra disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e social media.

La discussione sarà moderata da Laura Del Veneziano, psicologa, attivista di AltraPsicologia Toscana e da Tommaso Ciulli, psicologo psicoterapeuta, coordinatore di AltraPsicologia Toscana.

L’iniziativa fa parte del cartellone OFF del Festival L’Eredità delle Donne che è un progetto di Elastica con Gucci e Fondazione CR Firenze come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana. Il progetto, in collaborazione con Elle, è reso possibile grazie a Intesa Sanpaolo, Pampers, Tim e con il contributo di Birra Peroni, Gilead Sciences e SYNLAB. Rai Radio 2 è la radio ufficiale. Si ringraziano Manifattura Tabacchi, ZOO Hub e Opera Prima, sedi della settima edizione del festival. Inoltre l’evento è connesso con ProBen il progetto di Ateneo per la promozione della salute mentale e del benessere di studenti e studentesse che mira a dotarli di risorse e abilità essenziali per anticipare o gestire le sfide connesse alla specifica fase di vita che stanno attraversando in modo da facilitare un migliore adattamento alla vita universitaria