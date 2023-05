Concorso Nazionale Teatrale Wanda Capodaglio, ecco i finalisti

Arezzo, 29 maggio 2023 – Il Concorso Nazionale Teatrale Wanda Capodaglio, organizzato dall’Associazione Culturale Masaccio con la collaborazione del Comune di Castelfranco Piandisco' per promuovere il teatro ed i talenti giovanili, entra nella fase finale.

Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di selezione dei finalisti, scelti tra i 28 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione inviando un video con l'interpretazione di un monologo.

Gli attori/registi Vincenzo de Caro e Gabriele Giaffreda hanno svolto l'impegnativo compito di commissari tecnici del concorso ed hanno visionato ed esaminato il materiale inviato dai candidati. E' stata valutata sia la prestazione tecnica sia la performance artistica dei giovani attori e, al termine di un lavoro approfondito, i due commissari hanno selezionato i dieci artisti che si esibiranno il 10 giugno prossimo di fronte alla Giuria del Concorso, composta da Sandra Milo, Leopoldo Mastelloni e Nadia Rinaldi

Questi i dieci finalisti e le loro Scuole/Accademie di provenienza:

ALICE ROBBI Scuola Mohole – Milano

ASIA GALEOTTI Scuola di Teatro Colli – Bologna

DALILA TOSCANELLI Teatro Nazionale Genova Scuola di recitazione “M. Melato”

DAVIDE NICCOLINI Teatro Nazionale Genova Scuola di recitazione “M. Melato”

DESIREE VALDES Scuola Mohole – Milano

DILETTA ROSSI Scuola di Teatro Grock - Milano

EMMA BOLCATO Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi - Milano

GIOACCHINO FIRRITO Proxma Res Scuola di Teatro - Milano

GRAZIA NAZZARO Accademia Stap Brancaccio – Roma

JOBE VITRANO Scuola Mohole - Milano

Il Concorso ha ottenuto anche il patrocinio dell'Associazione Culturale Wanda Capodaglio, che nel 1981, per iniziativa di Alfonso Spadoni (direttore del Teatro della Pergola) e di Roberto Campa (figlio di Wanda Capodaglio), istituì il Concorso nazionale per attori diplomati delle scuole teatrali italiane, prima con cadenza biennale e poi, dal 1987 annuale fino al 1994. Nel 1996 il concorso si svolse a Bologna, presso la Casa di riposo degli Artisti. L’Associazione Wanda Capodaglio si pregia di conservare e rappresentare la storia di questo importante concorso. Ne fanno parte ancora alcuni dei fondatori e vecchi soci, fra i quali Silvano Carretti, oltre al figlio di Alfonso Spadoni, Francesco, autore del busto dell’attrice collocato nel foyer del Teatro (foto) e Sonia Antinori, autrice del libro su Wanda Capodaglio “Ritratto in controluce”. Insieme all'attuale presidente, Marco Morbidelli, hanno mantenuto viva l’associazione dopo il 2004, anno della scomparsa di Roberto Campa che l’aveva presieduta e diretta per lunghi anni.

L’appuntamento per la serata finale della manifestazione è fissato per Sabato 10 Giugno alle ore 21:00, al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò.