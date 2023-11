Con Giampaolo Simi nuovo appuntamento targato Santucce Storm Festival

Arezzo, 9 novembre 2023 – In vista dell’attesa finale, il Santucce Storm Festival torna a mettere in calendario, nel prossimo fine settimana, un nuovo appuntamento all’insegna della letteratura contemporanea. Sabato 11 novembre alle ore 17.30, l’Auditorium Le Santucce ospiterà, infatti, l’ultimo incontro con gli autori finalisti dell’ambito premio letterario promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’ICEC – Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese.

A fare da padrino all’evento, questa volta, sarà Giampaolo Simi, noto scrittore, giornalista e sceneggiatore, considerato tra i più grandi maestri della narrativa di genere contemporanea, capace di spaziare dal fantastico al noir, ma con il “pallino” dei gialli. A Castiglion Fiorentino, il giallista viareggino presenterà, infatti, il suo ultimo libro “Il cliente di riguardo”: una delle avventure più avvicenti della serie che vede come protagonista l’ex giornalista Dario Sorbo.

Nel corso del pomeriggio, la parola passerà anche agli ultimi cinque autori emergenti che, con i propri lavori, hanno staccato il biglietto per la fase finale del concorso: Franz Arrighini con “Il diavolo della Garfagnana”, Matteo Molino con “Profugo”, Silvia Pelagatti con “Mira e Gio”, Peter Hubscher con “Messer Matteo fiorentino e gentiluomo a Borgo Silva” e, infine, Daniela Trovato con “Sciarada d’estate”. Cinque opere che, insieme alle altre ventidue finaliste, concorrono alla vittoria della IX edizione che, come da tradizione, sarà decretata il prossimo 8 dicembre.

“Il Santucce Storm Festival ha visto quest’anno un’importante evoluzione. Gli stessi numeri lo dimostrano: le opere pervenute alla giuria hanno raggiunto quota 100. Un dato non trascurabile che rivela l’assoluta crescita di questo premio letterario in termini di appeal e promozione nel mondo della letteratura contemporanea ed emergente. Nell’attesa della finale dell’8 dicembre, che non mancherà di riservare belle sorprese, siamo certi di voler riproporre anche per la prossima edizione, la formula che abbina, ad ogni appuntamento, la presenza di un autore di rilievo, com’è accaduto quest’anno con Luca Somma, Roberto Cotroneo e, adesso, Giampaolo Simi, in un continuo scambio culturale tra chi ama scrivere e chi ama leggere” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.