Arezzo, 15 gennaio 2025 – “Come parla un populista”, la presentazione del libro di David Allegranti

Primo appuntamento dell’anno per la rassegna di promozione della lettura “Le piazze del sapere”. Nei giorni immediatamente precedenti alla cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti d'America (20 gennaio) il 18 gennaio alle 17,30 Palomar, Casa della cultura, ospiterà il giornalista e ricercatore David Allegranti in dialogo con Filippo Boni per parlare di populismo, Trump e social media

Ripartono anche nel 2025 gli ormai tradizionali e attesi appuntamenti della rassegna di promozione della lettura “Le piazze del sapere” promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora

Sabato 18 gennaio alle 17,30 a Palomar il giornalista e ricercatore David Allegranti presenterà la sua ultima fatica letteraria “Come parla un populista. Donald Trump, i social media e i fatti alternativi” (Mimesis Edizioni). La presentazione del libro, pubblicato solo poche settimane fa, avviene nei giorni immediatamente precedenti alla cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti d'America che avverrà il 20 gennaio. Insieme al giornalista, storico e scrittore Filippo Boni, l’autore parlerà di populismo, uno dei macrofenomeni sociali e politici del nostro tempo. Sfuggente e complesso, di difficile individuazione, è spesso usato come etichetta ideologica per bollare le idee di chi non la pensa come noi. Questo non significa però che i populisti non esistano. Uno di loro è Donald Trump, oggetto di studio della seguente trattazione. L’ex presidente degli Stati Uniti ha usato le armi dei social media come Twitter per veicolare i propri contenuti politici e per condizionare nettamente la pubblica opinione. Ha detto bugie e ha attaccato gli avversari, sia interni sia esterni, insultandoli. Analizzare il Trump politico, a partire dalla campagna elettorale del 2016, è prezioso per le nostre latitudini, perché la mentalità populista è diffusa non soltanto negli Stati Uniti, dove c’è una ricca tradizione politica. Capire la comunicazione politica di Trump ci aiuta a comprendere i fenomeni politici di casa nostra.

L’evento sarà aperto dal sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi che porterà i saluti istituzionali mentre l’assessore alla cultura Fabio Franchi modererà l’incontro.

David Allegranti, giornalista e ricercatore, già redattore del quotidiano il Foglio, scrive per varie testate italiane ed è dottorando alla Sapienza Università di Roma. Ha pubblicato Matteo Renzi. Il rottamatore del Pd (2011), The Boy. Matteo Renzi e il cambiamento dell’Italia (2014), Siena brucia (2015), Matteo Le Pen (2016), Come si diventa leghisti (2019), Antipolitica (dialogo con G. Orsina, 2021), Dietro lo scaffale (con U. Baldi, 2022) e Quale Pd. Viaggio nel partito di Elly Schlein (2023).

L’iniziativa è gratuita e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.