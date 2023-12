Colletta per il gioielliere condannato per omicidio. Soldi anche dall’estero

"La Lega sta con chi lavora e viene aggredito: per questo il partito di Matteo Salvini intende pubblicizzare con tutti i mezzi possibili la raccolta fondi promossa per il gioielliere piemontese Mario Roggero, condannato in primo grado a 17 anni per aver ucciso due rapinatori che avevano fatto irruzione nella sua gioielleria a Grinzane Cavour nel 2021". Lo si legge in una nota della Lega. "Roggero dovrà anche versare un maxi risarcimento ai parenti delle vittime da circa mezzo milione di euro. La difesa è sempre legittima", conclude la nota della Lega.

Anche la figlia di Roggero, Silvia, in un lungo post sui social, ha ricordato i drammatici momenti di quella giornata: "Se volete aiutare la mia famiglia dopo la terribile condanna del giudice verso mio papà, Mario Roggero, è il momento giusto!". E ha aggiunto: "Sono arrivati aiuti da Romania e Stati Uniti, clienti e ogni parte d’Italia. Già qualche migliaia di euro. Ringrazierò tutti. Non mi aspettavo una generosità simile".