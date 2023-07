Clochard L’amore di Fido aiuta

Per i senzatetto i cani sono di fondamentale importanza: danno un supporto molto forte per la salute emotiva e mentale del loro amico umano.

E se questo potevamo facilmente immaginarlo, adesso c’è uno studio che lo dimostra.

E’ stato condotto in Gran Bretagna dall’University of Bristol Veterinary School ed è stato pubblicato sulla rivista Zoophilologica Polish Journal of Animal Studies. La ricerca - basata su interviste a persone senza fissa dimora nel sud ovest del Regno Unito - ha evidenziato come i senzatetto e i loro cani abbiano una relazione reciprocamente vantaggiosa: i cani forniscono appunto un supporto fondamentale per la salute emotiva e mentale dei loro padroni, mentre i proprietari si sforzano di proteggere l’animale e soddisfare le sue esigenze di benessere.

Gli scienziati hanno evidenziato che i cani dei senzatetto forniscono benefici simili a quelli di proprietà, ma in più i proprietari ritengono che i cani li aiutino nella loro routine, li assistano nei problemi di salute mentale e forniscano un supporto emotivo continuo.

"I cani possono svolgere un ruolo incredibilmente importante: questo studio dimostra che ciò è altrettanto vero per la comunità dei senzatetto", ha sottolineato la dottoressa Nicola Rooney, docente senior di fauna selvatica e conservazione presso la Bristol Veterinary School e una delle autrici del lavoro. I cani delle persone senza fissa dimora sono stati confrontati con quelli di proprietà in molte aree, per considerare come sono state soddisfatte le loro esigenze di benessere. I cani studiati avevano alti livelli di compagnia umana e accesso alle cure veterinarie e alla prevenzione di pulci e vermi. "Tuttavia, sono stati identificati diversi problemi potenziali relativi al comfort termico, al contatto con altri cani e alla capacità di evitare cose che potrebbero spaventarli, anche se questi ultimi due problemi sono probabilmente altrettanto comuni nella popolazione dei cani di casa; iniziative educative su misura che affrontino le sfide specifiche di questa popolazione possono essere, per tale ragione, utili", ha aggiunto Bailey.

La preoccupazione principale espressa dai proprietari senzatetto è stata quella di fornire al proprio animale un posto sufficientemente caldo e grande per dormire. Un problema che sicuramente si fa più evidente nella stagione fredda e che riguarda anche l’Italia. Non è facile infatti che l’accoglienza dei senzatetto in strutture pubbliche preveda l’accesso del cane, anche se qualcosa comincia a muoversi in questo senso. Spesso le persone senza fissa dimora rifiutano l’accoglienza proprio perché non hanno la possibilità di entrare con il loro compagno di vita a quattro zampe.