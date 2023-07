Arezzo, 3 luglio 2023 – “CINEMA SOTTO LE STELLE”, a Tegoleto, riparte da mercoledì 5 luglio con tre appuntamenti settimanali che ci condurranno nel cuore dell’estate e ci faranno apprezzare la nostra piazza e lo stare insieme, la gioia di vivere un’esperienza piacevole ormai giunta alla VI edizione sapendo che i fondi raccolti in queste tre serate saranno impiegati per un progetto importante per il nostro paese.

“Di commedia in commedia”, questo il titolo della rassegna 2023, ci permetterà di vivere con leggerezza ma non con superficialità, tre storie che parlano della difficoltà di affrontare la quotidianità, i rapporti interpersonali, di coronare il sogno di diventare una grande stilista o un grande scrittore oppure di risolvere i problemi economici con un gesto folle ed eclatante come il furto di un quadro in un grandissimo museo.

Storie importanti, problemi esistenziali che segnano profondamente l’animo umano affrontate con leggerezza, con dialoghi brillanti come si conviene in una “commedia”.

Questo è il programma:

Mercoledì 5 luglio, “Il ritratto del Duca”, (2020)

Regia di Roger Michell con Jim Broadbent, Helen Mirren. Fionn Whitehead, Matthew Goode, Aimee Kelly.

Mercoledì 12 uglio, “Crudelia”, (2021)

Regia di Craig Gillespie con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jaime Demetriou.

Mercoledì 19 luglio, “Cyrano mon amour”, (2018)

Regia di Alexis Michalik, con Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb, Lucie Boujenah,

<<Le occasioni d’incontro che ha creato e crea la nostra Associazione, la “C&T Comunità di Tegoleto”, sin dal suo nascere nel 2012, hanno una duplice valenza: stare insieme e insieme raccogliere fondi per realizzare progetti importanti che abbiano come tratto distintivo la solidarietà e l’inclusività. Per questo, in collaborazione con il Comune di Civitella in Val di Chiana, abbiamo pensato di migliorare le aree di gioco presenti nella frazione di Tegoleto con giochi sostenibili, accessibili e quindi inclusivi per tutti: per i piccoli in modo tale da creare le migliori condizioni educative e di crescita e per i grandi che saranno sollecitati ad apprezzare sempre di più il loro paese e a coltivare i rapporti interpersonali con i compaesani. Questo in sintesi è il progetto “GiochiAmo” in un parco per tutt*>> ha sottolineato il Presidente dell’Associazione Alessandro Sacconi, ricordando che sabato 16 settembre c’è la cena in piazza “Un paese a tavola”.

<< La voglia e la necessità di condividere un progetto culturale importante come “Cinema sotto le stelle” ha visto, sin dal suo inizio, il Comune di Civitella in Val di Chiana disponibile a sostenerlo e, ancor di più, se è propedeutica alla raccolta fondi per la realizzazione dell’ambizioso progetto “GiochiAmo in un parco per tutt*>> sottolinea il Sindaco del Comune di Civitella in Val di Chiana Andrea Tavarnesi.

<<“Cinema sotto le stelle”, di nuovo nella rinnovata piazza di Tegoleto, è un appuntamento importante e irrinunciabile del ricco cartellone delle iniziative culturali estive che si svolgono in molte delle nostre frazioni>>, ricorda l’Assessore alla Cultura del Comune di Civitella Claudia del Tongo.

La VI edizione di CINEMA SOTTO LE STELLE 2023 è realizzata in collaborazione con Cinema EDEN – Officine della cultura ed è sostenuta, oltre che dal Comune di Civitella in Val di Chiana, da importanti aziende come Chimet Spa e ARgentAR che ringraziamo così come ringraziamo coloro che saranno dei nostri in Piazza a Tegoleto.

Le proiezioni (costo del biglietto 5 € - gratuito per bambinə sotto i 10 anni) cominceranno alle 21,30 ma il botteghino sarà aperto sino dalle ore 20,30.

L’Associazione C&T Comunità di Tegoleto è presente sui social (Facebook, Instagram, Whatsapp, email [email protected] oppure tel. 333 6461286)