Chiusura per il Festival Musicale Valenzano Symphony

Arezzo, 25 luglio 2023 – Il Jazz d’Autore diventa il protagonista dell’ultima serata del Festival Musicale Valenzano Symphony Mercoledì 26 luglio alle ore 21,15.

Nel romantico chiostro del Castello di Valenzano incastonato nelle pendici dell’Alpe di Catenaia ad esibirsi è il “JAZZ COLLECTIVE 4TET”, quattro eccezionali interpreti, Marco Marconi al piano, Alberto Mommi al sax , Maurizio "Bozorius" Bozzi al basso e contrabbasso e Claudio Cuseri alla batteria che si sono riuniti in questo 2023 per Pieve Classica e che sono accumunati da una profonda passione per il jazz e da una sincera e datata amicizia.

“Tutti noi siamo istintivamente portati a imboccare la strada più sicura, a scegliere le soluzioni già sperimentate invece di assumersi dei rischi, ma questa è l’antitesi del jazz, che per sua natura si fonda sul qui e ora.” Afferma Harnie Hancock, leggenda vivente del jazz “ Jazz significa essere dentro il momento, in ogni momento. Significa fidarti della tua capacità di reagire al volo. Se ci riesci, non smetterai mai di esplorare e di imparare, nella musica come nella vita.” e così hanno fatto anche questi professionisti del Jazz Collective 4Tet che offriranno ai presenti una serata di intenso ed equilibrato virtuosismo fedele agli stili afro-americani, eseguendo brani di Herbie Hancock, Wayne Shorter, Cick Corea, Miles Davis ed altriShorter, Cick Corea, Miles Davis ed altri.

“Il Jazz è una di quelle musiche che abbiamo sempre voluto inserire nel cartellone del Valenzano Symphony“ dichiara Paolo Domini assessore del Comune di Subbiano” così ecco di nuovo insieme questa band per offrire al pubblico del festival la musica dei giganti del jazz. Quattro musicisti che possono vantare una notevole carriera italiana e internazionale, collaborando con grandi artisti ed esibendosi su importanti palcoscenici."

“Concludiamo il Festival 2023” dichiara Giulio Cuseri, direttore del Valenzano Symphony”forti di un crescendo di partecipazione, con una musica che ci porta nel repertorio più moderno, dopo aver spaziato nel classico, nel musical, nella musica da film e dopo aver dato spazio ai giovani, alla musica al femminile, senza dimenticare la grande orchestra sinfonica capace di interpretare vari generi musicali”

Dopo questa serata si chiudono i riflettori su questa 27^ edizione che come dice Ilaria Mattesini Sindaco di Subbiano “ Anche questa edizione ha dato soddisfazione all’Amministrazione Comunale di Subbiano, ha dato visibilità ad uno dei luoghi storici del territorio come il Castello di Valenzano grazie alla sensibilità di Marino Franceschi e di Marco Franceschi, che ci hanno aperto le porte di questa dimora storica, che ci ha fatto sentire sempre il sostegno di sponsor che si riconoscono nella territorialità, come Estra, Coingas, LFI, BCC di Anghiari e Stia, Carrefour, assicurazioni Generali, e di associazioni che credono e si impegnano nella valorizzazione dei nostri luoghi come ProLoco di Subbiano, Centodue/Subbianotv, a.n.Carabinieri”.

Il concerto, grazie alla disponibilità del salone delle feste, si svolgerà anche in caso di maltempo.