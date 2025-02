Arezzo, 5 febbraio 2025 – C.Fiorentino, arriva la mostra dei bozzetti del drappo.

Dopo aver ospitato durante il mese di gennaio la mostra fotografica “La bellezza sublime delle Alpi” di Andrea Sanchini, l’atrio d’ingresso del Palazzo Comunale è pronto ad accogliere un’altra mostra davvero speciale e molto significativa per la Città di Castiglion Fiorentino e il suo Palio dei Rioni.

Sabato 8 febbraio, infatti, alle ore 10:30 sarà inaugurata la mostra dei bozzetti che negli ultimi anni sono stati disegnati per la realizzazione del Drappo del Palio. L’atrio d’ingresso del Palazzo Comunale sarà quindi “invaso” da 75 bozzetti, realizzati dal 2017 al 2024.

“È un orgoglio poter presentare una mostra che per i castiglionesi ha senza dubbio un significato speciale”, spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi. “Nel Palio dei Rioni ci sono le nostre radici, la nostra tradizione, la nostra cultura. La mostra è ad ingresso libero e sarà visitabile fino a metà aprile”, conclude Lachi.

Il visitatore, entrando a Palazzo Comunale, potrà così ripercorrere la storia recente del Drappo del Palio, l’ambito e prestigioso premio che il Terziere vincitore riceve dopo la corsa di giugno. La mostra, promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino e curata da Ente Palio e ICEC, è un vero e proprio viaggio nel tempo, fatto di disegni, colori, ma soprattutto di storia e tradizione. Quella tradizione che i tre Rioni Cassero, Porta Romana e Porta Fiorentina mantengono viva da sempre tutto l’anno.

Bando ancora aperto per il Drappo 2025 Nell’anno del Giubileo, la Commissione Drappo dell’Ente Palio ha deciso che il bozzetto del drappo dovrà contenere la parola Giubileo 2025. I candidati potranno presentare un solo bozzetto di Palio di formato A3 con sviluppo verticale, con allegata una relazione sul significato del soggetto proposto. Tale materiale, unitamente al curriculum vitae del candidato stesso inserito in apposita busta sigillata, dovrà essere spedito o consegnato a mano all’Ufficio Pro Loco di Castiglion Fiorentino entro il 5 marzo dell’anno corrente della corsa del Palio dei Rioni. Per il materiale spedito farà fede il timbro postale d’invio. Il bozzetto e la relazione dovranno pervenire in forma anonima. La Commissione renderà pubblico il risultato del concorso al vincitore e a tutti i partecipanti entro il 20 marzo.