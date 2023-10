Cento supercar e auto sportive ad Arezzo per Tuscany Exclusive

Arezzo, 21 ottobre 2023 – I motori di cento supercar e auto sportive si accendono ad Arezzo per la prima edizione di Tuscany Exclusive. L’evento, in programma domenica 22 ottobre, farà affidamento sulla partecipazione di cento iscritti da tutta Italia che si ritroveranno in città per condividere la comune passione per i motori e per vivere un’esperienza di scoperta del territorio con una sfilata tra il Chianti e la Valdichiana. Tuscany Exclusive è stato organizzato dalla MWD, centro servizi per auto in via Rossi accanto alla sede di Graziella Braccialini, e sarà animato anche da una finalità benefica con l’intero ricavato che verrà donato ad alcune realtà cittadine attive in ambito socio-sanitario.

Il ritrovo di Tuscany Exclusive è fissato alle 9.00 da MWD con la consegna dei bag di benvenuto e la colazione. I motori romberanno poi dalle 11.00 con la partenza del giro turistico che passerà da Montevarchi, Gaiole in Chianti e il Castello di Brolio, prima di dirigersi verso la Valdichiana con la conclusione prevista a Monte San Savino con un’esposizione delle auto e con il pranzo al ristorante La Terrasse. Tra i partenti è attesa anche Elisa Mazzucchelli (speaker radiofonica e giornalista televisiva di trasmissioni nazionali dedicate ai motori) e Michael Spampinato (fit-youtuber più seguito d’Italia). «Tuscany Exclusive - spiega Matteo Maritan, fondatore di MWD e organizzatore dell’evento con il sostegno di Andrea Gasperini della Watch Love, di Ginevra Gori e di Shaun Gori, - nasce per offrire un’occasione di condivisione della passione per i motori che diventano anche un veicolo per stare insieme, per accompagnare in un tour tra alcuni degli angoli più belli del territorio e, soprattutto, per fare del bene alla luce della finalità solidale. La prima edizione promette di andare oltre alle aspettative in termini di partecipazione, con cento iscritti da ogni angolo d’Italia che arriveranno ad Arezzo al volante di supercar, auto storiche derivate dalle corse e auto sportive, dando vita a un suggestivo spettacolo con veicoli e marche di diversi periodi».