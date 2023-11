Arezzo, 16 novembre 2023 – “Castelli, cultura, materiali e persone: il Medioevo raccontato dall’archeologia”. E’ il titolo del ciclo di conferenze a cura del Centro Studi sul Quaternario ODV in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, il Museo Civico e l’Università di Siena, con il patrocinio della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del MIC. Tre gli appuntamenti in calendario. Si comincia sabato 18 novembre con una relazione su “Fortificazioni medievali in Valtiberina: un atlante per il territorio di Pieve S. Stefano” a cura di Silvia Cipriani, archeologa e socia del CeSQ. Sabato 25 novembre saranno invece Francesca Colangeli, Fabio Giovannini e Paola Orecchioni, membri del dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università di Roma Tor Vergara ad affrontare l’argomento “Archeologia di un castello della Valdichiana: Montecchio Vesponi dal Medioevo ad oggi”. Infine, sabato 2 dicembre, Stefano Ricci, dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente dell’Università di Siena, relazionerà su “Anatomia di un omicidio medievale”. Tutti gli incontri saranno ospitati nella sede del Museo Civico di via Aggiunti a partire dalle ore 18. L’ingresso è libero.