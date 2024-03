CasermArcheologica, la piccola festa dei libri

Arezzo, 13 marzo 2024 – Tornano le Fiere di Mezza Quaresima e a CasermArcheoloigca torna la Piccola Festa dei Libri, arrivata alla sua terza edizione, quattro giorni dedicati ai libri, agli autori, alle autrici, ai progetti editoriali, alla musica.

L'edizione 2024 si focalizza sulla poesia, grazie alla collaborazione con il Prof. Daniele Piccini, filologo e docente universitario, poeta e critico letterario del Corriere della Sera. Il programma musicale è invece curato da Arezzo che Spacca.

Giovedì 13 Marzo si apre con due eventi di parole in forma perfomativa, in strada, tra i banchi del mercato: alle 16.00 Andrea Franceschetti, professore del Liceo “Città di Piero” di Sansepolcro, presenta NELLO STUPORE DELLA CONSUETUDINE, con la sua consueta e ormai celebre vena ironica, mette in versi concetti matematici. Alle ore 18.00 un evento di POETRY SLAM con due autori pluripremiati del genere Filippo Capobianco, campione del mondo di Poetry Slam 2023, e Giuliano Logos. primo artista italiano a conquistare il titolo di campione del mondo di poetry-slam (Parigi 2021).

Venerdì 14 Marzo le attività iniziano alle 15.45 EMERALD – un poemetto sullo sparire, installazione poetica di fotografie, voce e musica di Azzurra D’Agostino, una videoinstallazione poetica sul dire addio, condotto dall'autrice che inviterà alla partecipazione attiva. La videoinstallazione avrà diverse repliche in vari momenti delle giornate successive. Alle ore 17.00 segue la presentazione del volume LA FIGURA DEL PADRE: UN VIAGGIO POETICO, presentazione del libro con l’autore Daniele Piccini in occasione della nuova edizione di “Canzoniere scritto per solo amore” con l’aggiunta di nuovi materiali, per un’inedita esplorazione della figura del padre. Alle 18.15 QUALCOSA CI STA SOGNANDO, talk performativo di e con Manuela Gandini, un’immersione nell’arte e nella vita dell’Europa dal 1929 ad oggi: un viaggio nel tempo tra i falsi dèi del Novecento, l’estetica nazista, le pratiche surrealiste e le visioni contemporanee.

Il programma di venerdì si allunga fino alla serata, alle 21.30 INAUGURAZIONE DEL MURALES di Lisa Gelli, realizzato nelle scorse settimane dall'artista all'ingresso di CasermArcheologica e a seguire il concerto in collaborazione con AREZZO CHE SPACCA dei FLAME PARADE formazione new folk prodotta da Materiali Sonori, di ritorno dalla recente tournée in Germania e dai moltissimi riconoscimenti che li segnalano come una delle migliori band 2023.

Sabato 15 Marzo particolare attenzione ai bambini e alle bambine, alle 15.00 GLI SPORCELLI di Roald Dahl, lettura animata con gli allievi e le allieve della scuola di teatro di Laboratori Permanenti nella scenografia immersiva di Elio Mariucci e Manuela Battistoni, occasione per vivere in uno spazio tridimensionale attraverso le parole di uno degli autori più amati della letteratura per ragazzi; lo spettacolo avrà una seconda replica domenica pomeriggio. Le attività per bambini proseguono alle 16.00 con TRAME D’OMBRA, laboratorio per bambini a cura di Alice Solfanelli, sperimentando il frottage grazie al quale è possibile riprodurre la silouette e le texture degli oggetti che ci circondano per dare vita a storie di carta.

Alle 16.30 Azzurra D’Agostino presenta MESSAGGI AL PRESIDENTE, Ed. Le Lettere., libro che nasce dallo stato d’emergenza dovuto alla pandemia in risposta ai decreti emanati da Giuseppe Conte, allora Presidente del Consiglio. Alle ore 17.45 Manuela Gandini presenta LA MAMMA E’ USCITA di Milly Gandini e Mariuccia Secol. La rivoluzione dell’arte, degli anni settanta, nella lingua delle donne. La storia dei primi fermenti di arte femminista in Italia attraverso l’avventura politico-poetica di due artiste, mogli, madri, compagne, che scoprono la propria identità e condizione minoritaria e, nel 1974, fondano il «Gruppo Femminista Immagine»

Domenica 16 Marzo

Un momento suggestivo al mattino, alle ore 11.30 Concerto NULARSE in collaborazione con AREZZO CHE SPACCA. Nularse, è cantautore e produttore con base a Roma. Scrive musica nella quale convivono l’eleganza malinconica delle ballate acustiche, l’energia dell’elettronica d’oltremanica, suggestioni esotiche e delicate impressioni oniriche incorniciate da melodie squisitamente pop.

Il Festival si chiude alle 17.00 con Giancarlo Pontiggia che presenta CON PAROLE REMOTE Vallecchi Editore in dialogo con Daniele Piccini. Giancarlo Pontiggia, poeta, scrittore, traduttore, collaboratore come critico letterario con il quotidiano Avvenire, ha pubblicato le raccolte poetiche Con parole remote (Guanda, 1998), con il quale ha vinto il Premio Internazionale Eugenio Montale, Bosco del tempo (Guanda, 2005) – entrambe riedite nel volume complessivo Origini (Interlinea, 2015) – e Il moto delle cose (Mondadori, 2017).

Nelle varie giornate saranno presenti inoltre numerosi espositori: Marina Marcolin e Matteo Fenili, Lisa Gelli Firenze, Archivio dei Diari Pieve Santo Stefano, Chartalia Arte e Restauro Sansepolcro, Edizioni Corsare Perugia, Libreria Arca dei Libri Sansepolcro, Libreria del Frattempo Sansepolcro, Libreria del Sacro Cuore Città di Castello, Tipografia Grifani Donati Città di Castello, ZeroPatollo Città di Castello.

E' inoltre sempre possibile visitare le mostre