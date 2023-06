Caro amico ti scrivo: omaggio a Dalla "Il maestro che amava il teatro"

di Ilaria Vallerini

FIESOLE (Firenze)

L’artista con più groove in Italia. Il ritmo della vita che trasmetteva ad ogni suo passo. Ma era anche uno che sapeva usare il bastone e la carota quando serviva. Idolo, maestro, amico. E’ stato tutto questo e molto altro il grandissimo Lucio Dalla. Un aspetto meno conosciuto della sua personalità è legato alla sua profonda passione per il teatro che nell’ultima stagione della sua vita ha coltivato con grande cura. A undici anni dalla sua scomparsa la voce di un grande amico, Fabrizio Checcacci, porterà questa sera alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole (Firenze) nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2023, un omaggio a Dalla in forma di concerto narrato, raccontando proprio quegli anni da regista. La rassegna estiva è organizzata da Prg e Music Pool insieme al Comune di Fiesole. Il live Caro amico ti scrivo intreccia successi e brani meno conosciuti, storie e aneddoti del grande maestro. A fianco di Checcacci sul palco ci saranno Cosimo Zanelli alla chitarra, Alessandro Lo Conte alla batteria, Roberto Grigiotti al basso, Claudio Giovagnoli al sax, Luca Porreca al piano e tastiere, Lucia Sargenti (cori) e Cris Pinzauti alla chitarra acustica.

Checcacci, quando ha conosciuto Dalla?

"Ho avuto la fortuna di collaborare lungamente con Lucio in due spettacoli teatrali di successo come Tosca e Beggar’s Opera, quindi fuori dal mondo del pop italiano, nella dimensione che più stimolava l’autore bolognese negli ultimi anni: il teatro. Un ambiente creativo e stimolante in cui Lucio ha potuto esprimere la sua fantasia e il geniale anticonformismo".

Come era il Dalla regista?

"Appassionato: per lui era un gioco. Era anche molto istintivo poteva cambiare piani da un momento all’altro, anche a filo di lana. Era stimolante stare dietro alla sua mente creativa e al contempo stancante".

Qual era il rapporto con il cast?

"Conservo dei bellissimi ricordi. Lucio riusciva a tenerci tutti insieme e non ci lasciava mai soli. Lo ricordo ancora a casa sua quando apriva le porte al cast: si sedeva al suo pianoforte era una magia vederlo correre sui tasti e cantare per noi".

Cosa aspettarsi dal concerto di stasera?

"Caro amico ti scrivo ripercorre classici come 4343 e Piazza grande, live storici come Banana Republic e DallAmeriCaruso, oltre a qualche chicca per appassionati, in quel modo ironico e intelligente che Lucio Dalla aveva di porsi al suo pubblico".

Biglietti: www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana.