Capolona, aperta la pieve romanica di Santa Maria Maddalena

Arezzo, 22 luglio 2023 – A due passi da Arezzo, di là dalla passerella che attraversa il fiume Arno a Giovi,ci si arriva a piedi o in bicicletta, ma se volete anche in auto, di qua dalla Valle venendo da Capolona per la SP dello Spicchio , oppure da Arezzo passando per Campoluci , vicino al Castelluccio ed è il borgo di Pieve a Sietina dove si trova la Pieve di Santa Maria Maddalena, tante indicazioni per dire “Venite a visitare l’antica Pieve Romanica “ invita Gianluca Norcini, vicesindaco del Comune di Capolona” domenica la Pieve è aperta dalle 9,30 alle 12 e potrete immergervi in uno dei luoghi del cuore del nostro territorio, dove arte e spiritualità s’incontrano”.

Norcini parla di luoghi del Cuore a ben ragione perché il FAI l’ha proprio inserita in questa sezione come luogo da proteggere , come luogo italiano da non dimenticare.

Il visitatore si troverà in una Pieve quasi completamente decorata con affreschi trecenteschi e rinascimentali , a tre navate divise da grossi pilastri rettangolari che terminano in absidi semicircolari. La navata centrale è impreziosita da una incantevole vetrata cinquecentesca che raffigura Santa Maria Maddalena. L’incantevole pieve romanica di Santa Maria Maddalena rappresenta una delle più preziose attrattive storico-artistiche del Basso Casentino. La pieve, la cui prima menzione scritta risale al 1022 ed è segnalata nella Guida Rossa del Touring Club Italiano.

Domenica mattina a fare da guida ai visitatori ci sarà l’Amministrazione Comunale con Gianluca Norcini e l’assessore Daniele Pasqui che commenta “L’apertura della Pieve , iniziata lo scorso anno, è stata fortemente voluta dalla nostra Amministrazione e In questo momento l’apertura si rende necessaria in modo particolare per i turisti che sono ospiti nei nostri agriturismi che hanno fatto il pieno”.

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mario Francesconi ha scelto di investire molto su un turismo di qualità, un turismo lento , come dichiara lo stesso Sindaco “lo abbiamo fatto con un portale “discover Capolona” con Marco Veltriani che ha tracciato dei percorsi interessanti legati alla storia, ambiente e arte, lo abbiamo fatto aderendo alla Fondazione Arezzo in Tour legandoci anche alle manifestazioni della città per traghettare visitatori anche di qua dall’Arno”