Arezzo, 24 marzo 2025 – Capodanno dell’Annunciazione, gli eventi a San Giovanni Valdarno Dal 28 marzo al 6 aprile cinque appuntamenti per celebrare una tradizione storica e culturale di grande rilievo per la Toscana attraverso un programma ricco di eventi culturali, conferenze e laboratori

Il Comune di San Giovanni Valdarno, il Museo Terre Nuove e il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, in collaborazione con la Fondazione MUS.E e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, organizzano la decima edizione del Capodanno dell’Annunciazione. Un appuntamento imperdibile per celebrare una tradizione storica e culturale di grande rilievo per la Toscana.

Fino al 1749, in Toscana, l’anno civile iniziava il 25 marzo, giorno in cui si celebrava la festa dell’Annunciazione o dell’Incarnazione, esattamente nove mesi prima del Natale. Nonostante l’adozione del calendario gregoriano nel 1582, città come Firenze, Lucca, Pisa, Prato e Siena continuarono a considerare il 25 marzo come Capodanno fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena decretò l’uniformazione al 1º gennaio.

Il Capodanno dell’Annunciazione si pone come un’occasione speciale per riscoprire questa affascinante tradizione e immergersi nella storia attraverso un programma ricco di eventi culturali, conferenze e laboratori.

“Come ormai tradizione, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con i musei comunali e il museo della Basilica, – hanno dichiarato il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – organizza eventi di grande rilevanza per valorizzare e promuovere il Capodanno dell’Annunciazione –Capodanno Toscano. Da un lato, questa iniziativa si fonda sul legame storico che unisce San Giovanni Valdarno a Firenze, dall’altro, il Capodanno dell’Annunciazione è profondamente legato all’Annunciazione di Beato Angelico, uno dei capolavori indiscussi della storia dell’arte. Quest’opera è custodita nel Museo della Basilica di San Giovanni e rappresenta un elemento di forte identità per la nostra città, con i suoi profondi legami non solo con la storia sociale e cittadina, ma anche con la storia dell’arte tout court.

Un sentito ringraziamento va anche al consiglio regionale della Toscana, perché il nostro progetto è stato particolarmente apprezzato, ricevendo un contributo nell’ambito del bando ‘Capodanno dell’Annunciazione 2025’”.

Il programma delle iniziative prenderà il via venerdì 28 marzo con la presentazione della tesi di laurea L’Annunciazione di Beato Angelico a San Giovanni Valdarno: un capolavoro salvo dalla storia a cura di Elena Tigli che si terrà presso il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie.

Domenica 30 marzo, sempre al Museo della Basilica, si svolgerà un laboratorio creativo dedicato alla tecnica della miniatura, ispirato all’arte di Beato Angelico. Giovedì 3 aprile, a Palomar - Casa della Cultura, l’ex direttore delle Gallerie degli Uffizi, Antonio Natali, terrà la conferenza La montagna sul mare – L’Annunciazione di Leonardo. Sabato 5 aprile, al Museo delle Terre Nuove, la storica dell’arte Maurizia Cicconi, funzionario presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini e Galleria Corsini di Roma, racconterà gli anni trascorsi a Roma da Giovanni da San Giovanni in una conferenza ricca di spunti e approfondimenti. Le iniziative si concluderanno domenica 6 aprile, sempre al Museo delle Terre Nuove, con un racconto in musica a cura della storica dell’arte Giovanna Maria Carli. L’evento vedrà la partecipazione di giovani musicisti e attori dei Licei Giovanni da San Giovanni e del Gruppo Teen Kanterstrasse.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Venerdì 28 marzo – ore 17:30

Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie L’Annunciazione di Beato Angelico a San Giovanni Valdarno: un capolavoro salvo dalla storia Presentazione della tesi di Laurea di Elena Tigli, Dottoressa in “Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari”

Intervengono:

Michela Martini, direttrice del Museo della Basilica di S. Maria delle Grazie

Filippo Boni, scrittore

Domenica 30 marzo - ore 15:30

Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie Un’Annunciazione in miniatura Laboratorio creativo sulla tecnica della miniatura ispirata a Beato Angelico Prenotazione obbligatoria via WhatsApp: Alison 334 9413417

Giovedì 3 aprile - ore 17:30

Palomar – Casa della Cultura La montagna sul mare – L’Annunciazione di Leonardo Conferenza a cura di Antonio Natali, storico dell’arte

Sabato 5 aprile – ore 17:30

Museo delle Terre Nuove Fortuna e sfortuna di Giovanni da San Giovanni a Roma Conferenza a cura di Maurizia Cicconi, funzionario storico dell’arte presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini e Galleria Corsini

Domenica 6 aprile – ore 17:30

Museo delle Terre Nuove Una sinfonia di storia, musica e poesia Racconto in musica a cura di Giovanna Maria Carli, storica dell’arte Con la partecipazione dei Licei Giovanni da San Giovanni e dell’Associazione Culturale KanterStrasse