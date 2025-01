Canzoni per anni spietati: disco e tour per i Negrita

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Super novità per i Negrita che dopo aver celebrato lo scorso settembre i 30 anni di carriera con un indimenticabile concerto sold-out all’Unipol Forum di Milano, hanno annunciato il titolo del nuovo disco in uscita a marzo «Canzoni Per Anni Spietati». L’atteso concept album pubblicato da Universal rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero e arriva a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio. Ad anticipare questo nuovo capitolo, dal 17 gennaio è disponibile in radio e in digitale «Noi Siamo Gli Altri», una ballata profonda e viscerale che celebra l’autenticità e la libertà di pensiero. Il nuovo album andrà ad affiancare i grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera dei Negrita e che hanno definito il sound rock in Italia componendo così la scaletta del «Negrita- Canzoni Per Anni Spietati tour». In partenza l’8 aprile da Roma, il tour toccherà i principali club italiani e dopo il sold out della data del 2 maggio a Nonantola si aggiunge una nuova data nella stessa città il 1° maggio. I biglietti sono disponibili su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati.

Paolo «Pau» Bruni, Enrico «Drigo« Salvi e Cesare «Mac« Petricich, in tour saranno accompagnati sul palco da Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria. Tanta la strada fatta dal 10 marzo 1994 quando uscì il loro album di debutto «Negrita». Da allora la band ha continuato a sorprendere e innovare con 9 album in studio, 3 live album e una serie di hit diventate icone per le generazioni italiane. Brani come «Cambio», «Ehi Negrita», «Mama Mae», «Rotolando verso sud», «Gioia Infinita», «Ho Imparato a Sognare», «Magnolia», «A modo mio» e «In Ogni Atomo» testimoniano la loro prolifica e influente carriera. Dopo l’inedito pubblicato lo scorso settembre dal titolo «Non Esistono Innocenti Amico Mio», brano che da una parte riflette l’impegno della band nel trattare temi attuali e profondi, confermando uno sguardo attento e critico sul mondo e le sue contraddizioni, e dall’altra si distingue per la sua carica emotiva che cresce lungo un testo che non lascia spazio a illusioni ma invita piuttosto a guardare in faccia le verità scomode, arriva ora in radio e in digitale il nuovo singolo «Noi Siamo gli Altri». Con un testo potente, i Negrita danno voce agli emarginati e ai liberi pensatori, riaffermando la loro identità e la volontà di andare oltre le convenzioni.