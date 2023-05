Camminata alll'Eremo di Cerbaiolo nei luoghi del progetto eolico Passo di Frassineto

Arezzo, 4 maggio 2023 – “Domenica 7 maggio invitiamo i cittadini a unirsi alla camminata dal Passo di Viamaggio verso l'Eremo di Cerbaiolo, attraverso i luoghi interessati dal progetto eolico “Passo di Frassineto” composto da 7 pale alte 180 metri, collocato tra i comuni aretini di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano.

Sarà l'occasione per osservare direttamente con i nostri occhi i preziosi ambiti di crinale appenninico tra Valtiberina e Valmarecchia e i paesaggi che rischiano di essere modificati da gigantesche torri alte come grattacieli di 60 piani.

Non mancheranno i momenti di approfondimento sul progetto che si struttura in un vero e proprio cantiere industriale della durata di diversi mesi: oltre 2600 viaggi di andata e ritorno di camion da cava, betoniere, veicoli eccezionali per il trasporto degli aerogeneratori; interferenza e alterazione di alcuni tratti di sentieri escursionistici presenti in zona – tra questi il sentiero CAI 00 -; vicinanza delle pale eoliche con beni tutelati come il complesso francescano di Cerbaiolo e l'Eremo della Madonna del Faggio, i nuclei storici di Arsicci, Caprile, Viamaggio e le aree protette della riserva naturale dell’Alpe della Luna e della riserva naturale Regionale del Bosco di Montalto.

Infine, evidenzieremo come tutta l'area compresa tra Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano, le zone di confine con la Romagna e – novità – Sestino e i comuni pesaresi di Mercatello sul Metauro e Borgo Pace sia interessata da progetti eolici per un totale di circa 40 pale di grandissima taglia.

Il ritrovo è alle 9.30 al Bar l'Alpe presso il Passo di Viamaggio. 9 chilometri totali con un dislivello di 300 metri. Quota di partecipazione ad offerta libera, pranzo al sacco e abbigliamento adatto al cammino. Ci accompagnerà la guida ambientale Irene Canini. Per informazioni tecniche sul percorso: [email protected] - +39 392 063 1368 (WhatsApp).