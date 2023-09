Buy Tuscany 15ª edizione: La Regione si mette in mostra ad Arezzo Toscana Promozione Turistica organizza Buy Tuscany, un evento b2b con 160 buyer stranieri per favorire l'incontro tra domanda e offerta regionale. Si prevede una completa riapertura dei mercati e voli intercontinentali con Paesi target come Francia, Svizzera, Regno Unito, Benelux, Germania, USA, Canada, India, Brasile, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Israele.