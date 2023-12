Borgo Arnolfo, la presentazione del progetto e la ripresa dei lavori nel cantiere

Arezzo, 6 dicembre 2023 – Si terrà venerdì 15 dicembre alle 17,30 a Palomar, la Casa della cultura, l’incontro pubblico di presentazione del progetto che riguarda l’ex ospedale Alberti. Fra gli interventi in programma, oltre al sindaco Valentina Vadi e all’assessore alle opere pubbliche Francesco Pellegrini, quelli dell’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, della proprietà che ha acquistato l’immobile e dei progettisti

Una giornata attesa che rappresenta una svolta significativa per Borgo Arnolfo. Venerdì 15 dicembre alle 17,30 a Palomar, si terrà l’incontro pubblico per la presentazione del progetto e la ripresa dei lavori al cantiere. Un passo avanti importante per l’ex ospedale Alberti, che prenderà il nome di Porta San Giovanni, collocato proprio alle porte del centro storico delle città, che, dopo 13 anni, potrà finalmente indossare una nuova veste. La proprietà è stata acquistata all’asta a gennaio 2021 dalla società San Giovanni Srl al cui interno vi sono vari gruppi imprenditoriali fra cui Ad Casa e, a dicembre 2022, è stata firmata la convenzione con il Comune.

All’evento alla Casa della cultura parteciperanno il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi che porterà i saluti dell’amministrazione, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini che effettuerà una sintesi della procedura, esponenti della società Ad Casa, proprietari dell’area, i progettisti fra cui l’architetto Riccardo Roda che illustrerà il progetto esecutivo, rappresentanti della società Investire Sgr e dell’agenzia Abita Immobiliare .

Interverrà anche l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli in relazione agli immobili in social housing che saranno realizzati nel complesso di Borgo Arnolfo.

Sarà l’occasione per capire il futuro volto dell’ex ospedale Alberti; la sua rigenerazione offrirà una concreta opportunità di sviluppo dell’area del centro storico - anche in sinergia con il completamento del teatro Bucci - e dell’intero territorio comunale.

In attesa della ripresa dei lavori, il cantiere è stato predisposto nelle scorse settimane.