Bodyscaping Kinetic Harmonies: uno spettacolo per corpo, fisarmonica e musica elettronica

Firenze, 23 ottobre 2024 – Venerdì alle 18 una performance live per corpo, fisarmonica e musica elettronica animerà la Sal dei Giochi del Conservatorio Luigi Cherubini, grazie alla presenza della Compagnia Krypton. Lo spettacolo si intitola “Bodyscaping Kinetic Harmonies” e si tratterà di un dialogo culturale creativo tra Tango e Intelligenza Artificiale, su progetto di Massimo Bevilacqua e con David Napolitano e Antonella Tinghi. Suoni, sistemi interattivi e live electronics saranno a cura di Liam Byrne, Michele Bischof, André Campagna, Lorenzo Deri, Irene Fortunato, Mikael Louafi e Leonardo Panni del Conservatorio Luigi Cherubini, coordinati da Alberto Gatti e Valerio Orlandini. La Compagnia diretta da Fulvio Cauteruccio si esibirà dunque nella Sala dei Giochi di Villa Favard di Rovezzano, in una performance nella quale Massimo Bevilacqua avvia una nuova fase di ricerca del progetto di esplorazione sull’interazione tra movimento e composizione musicale, grazie all’applicazione di sensori di movimento, integrando l’Intelligenza Artificiale come linguaggio creativo. “Il tema drammaturgico e performativo – spiegano gli organizzatori - si concentra qui sul Tango, espressione artistica che, con la sua musica e il suo ballo, si inserisce in un contesto storico e culturale di grande rivoluzione e affermazione identitaria di un’intera nazione, diventando linguaggio universale, fenomeno di integrazione e resistenza sociale, che veicola un moto di libertà e di accettazione del lato più oscuro e al tempo stesso più umano. Bodyscaping - Kinetic Harmonies non è solo occasione per celebrare il tango, dichiarato il 30 settembre del 2009 dall’Organizzazione Culturale delle Nazioni Unite patrimonio culturale immateriale dell’umanità, ma anche occasione per sensibilizzare il pubblico sui temi della libera espressione. E attraverso l’integrazione delle tecnologie scaturisce un’esperienza unica che conferisce nuova linfa ad un movimento culturale tradizionale e ne esalta il valore. La performance coinvolge la coppia di tangheri David Napolitano e Antonella Tinghi, il giovane fisarmonicista Leonardo Panni e Liam Byrne, Michele Bischof, André Campagna, Lorenzo Deri, Irene Fortunato, Mikael Louafi, allievi della sezione di Musica Elettronica e Nuove Tecnologie del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. A guidarli nella realizzazione dell’apparato compositivo e musicale saranno Alberto Maria Gatti e Valerio Orlandini, musicisti ed esperti di A.I. che, grazie ad una masterclass dedicata, hanno fornito loro gli strumenti per adottare l’Intelligenza Artificiale come linguaggio creativo che agisce sul suono della fisarmonica e su quello generato dai movimenti dei ballerini in scena. Bodyscaping - Kinetic Harmonies rinnova la collaborazione di Krypton con il Conservatorio Luigi Cherubini e con la sezione di Musica Elettronica e Nuove Tecnologie con cui Massimo Bevilacqua già nel 2023 aveva dato vita a “Bodyscaping”, Architetture Dinamiche per il corpo. Nella sede di Villa Favard di Rovezzano si è svolto il lungo laboratorio propedeutico e la sua storica Sala dei Giochi accoglierà la messa in scena finale. Bodyscaping - Kinetic Harmonies è una produzione Krypton in collaborazione con Conservatorio Luigi Cherubini e con il contributo di Regione Toscana nell’ambito di “Toscanaincontemporanea2024”, MiC – Ministero della Cultura, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, e Fondazione CR Firenze. Ingresso 5 euro Info: www.teatrostudiokrypton.it [email protected]