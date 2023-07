Bobo Rondelli omaggia il poeta "Ciampi ve lo faccio vedere io"

Sarà Bobo Rondelli ad aprire la rassegna Rosso di sera al Cassero di Grosseto.

Il cantautore livornese porta con sé uno spettacolo dedicato a Piero Ciampi, suo illustre concittadino, che negli anni Settanta ha contribuito a reinventare la canzone d’autore.

Lo spettacolo si intitola "Ciampi ve lo faccio vedere io" e domani alle 21 andrà in scena in un’ambientazione scarna e minimale composta da un tavolino, un bicchiere di vino e poche luci, con Rondelli accompagnato da Fabio Marchiori alle tastiere e Filippo Ceccarini alla tromba.

Un tour che ritorna a grande richiesta di pubblico, già diventato un doppio vinile molto apprezzato.

Una risposta che non era scontata, ma che pare non l’abbia sorpresa. Del resto il legame che ha con Ciampi nasce sulle stesse radici.

"È come se il poeta lasciasse tracce sui muri e sulle piazze che sono anche le mie vie e le mie piazze. Così mi sono proposto di divulgare la bellezza delle sue canzoni. Credo che Ciampi sia ancora l’unico cantante italiano ad aver raccontato l’amore in tutte le sue forme, anche le più dolorose, affliggenti, come avveniva in certi film degli anni Settanta, con Mastroianni o Tognazzi, per esempio. Ma nelle canzoni è difficile trovare un cantante così vicino a questa narrazione dell’amore. Tra l’altro le musiche per Ciampi le componeva Gianni Marchetti, che era proprio un compositore per i film. Aveva lavorato anche con Morricone. E questo si sente nelle canzoni. Sono molto cinematografiche. E per certi aspetti anche un po’ jazz".

Musica d’altri tempi, che però non ha perso niente della sua bellezza.

"Penso ci sia bisogno di Ciampi, perché come pochi riesce a trasmettere alla gente il senso della compassione. Ad avvicinare il pubblico a un sentire più profondo. La musica oggi ha sicuramente una sua profondità, penso soprattutto ai testi di certi autori rap, ma è tutto così troppo veloce, che passa di sfuggita, senza concedersi i tempi e i silenzi di cui la poesia ha bisogno. E infatti oggi si sentono tante vecchie canzoni, che magari un tempo erano considerate canzonette ma poi sono state rivalutate. Ora se ne percepisce la profondità. E hanno un gancio musicale che arriva subito, tanto che spesso vengono usate per la pubblicità".

I biglietti per lo spettacolo saranno in vendita da domani alle 16 direttamente al botteghino, ma le prenotazioni possono essere effettuate chiamando il numero 333 3765469, oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected]

Riccardo Bruni