"Bezzini rifiuta il confronto. Il Pd ha fastidio"

Centrodestra all’attacco della giunta e in particolare dell’assessore alla Sanità della Toscana Simone Bezzini: "L’assessore avrebbe dovuto rispondere alla mia interrogazione sul Centro di Careggi per la disforia di genere dei minori. Purtroppo non si è presentato in aula e le nostre domande sono rimaste senza risposta. Trovo particolarmente grave che l’assessore si sia sottratto alla discussione su una questione che interessa molto i cittadini e sulla quale c’è anche un intervento del Ministero della Salute che ha mandato suoi ispettori. Bezzini ha perso l’opportunità di allontanare ogni dubbio riguardo la strumentalizzazione ideologica che il suo partito sta facendo verso questa vicenda. Ha preferito scappare anziché fare chiarezza. Il suo silenzio dice più di molte parole" sottolinea il consigliere regionale di FdI Diego Petrucci (nella foto a sinistra). Rincara la dose Marco Stella, capogruppo di Forza Italia (nella foto a destra): "Il Pd ha votato contro la mia mozione che chiedeva l’audizione, in Commissione Sanità, dei medici di Careggi. La mozione è stata pertanto respinta dalla maggioranza, con la scusa che la Terza Commissione ha già convocato per l’8 febbraio il dg di Careggi. È una cosa grave, noi chiedevamo di sentire i medici per capire come avvengono i trattamenti per i piccoli pazienti che si sottopongono a terapie di transizione. È evidente il fastidio della sinistra per questa vicenda".