Benvegnù, il live all'alba con colazione

Arezzo, 18 giugno 2024 – La ventesima edizione di MEN/GO MUSIC FEST si avvicina: il festival festeggerà questo importante compleanno con cinque giorni di musica al Parco il Prato di Arezzo dal 9 al 13 luglio, ma viene oggi annunciato anche l’evento speciale che chiuderà la kermesse aretina. Domenica 14 luglio, infatti, sarà PAOLO BENVEGNÙ a salutare il pubblico del Men/Go con un concerto all’alba alla Fortezza Medicea. Biglietti disponibili al link: https://www.ticketone.it/event/paolo-benvegnu-fortezza-medicea-18698562/ .

Un appuntamento che promette già di essere magico, nell’incantevole cornice della Fortezza e a un orario insolito: il pubblico potrà assistere al live del cantautore e godere delle luci dell’alba (l’inizio è previsto alle 6.30 del mattino), consumando la colazione inclusa nel prezzo del biglietto.

PAOLO BENVEGNÙ arriva ad Arezzo dopo la pubblicazione di “È INUTILE PARLARE D’AMORE”, il suo ultimo lavoro discografico uscito per Woodworm e distribuito da Universal Music Italia.

Il Mare è bellissimo ed è il secondo estratto. Noi come naufraghi senza rotta e coscienza. Canzoni del pre-pensiero. Una colonna gialla è tempestata di bellezza. Scagliare dardi incendiari senza mirare a niente. Senza rete. Senza inganno. In quel luogo, in quel tempo, breviari contro la Solitudine. Ogni sorriso è un dono. Nelle stanze del suono. Un filo rosso di intuizioni. Suonare al posto dei cannoni. Entrare per condivisione. Uscire senza la Ragione. Canzoni scritte in un monolocale. Per chi sa amare ciò che è inattuale. - Paolo Benvegnù

“È INUTILE PARLARE D’AMORE”, anticipato dal singolo “Canzoni brutte" e contenente due speciali collaborazioni con BRUNORI SAS nel brano “L’oceano” e NERI MARCORÈ in “27/12”, segue la pubblicazione dell’EP “SOLO FIORI”, che è valso a Benvegnù un grande plauso da parte della critica e la presenza nella cinquina di finalisti delle Targhe Tenco 2023 nella categoria “Migliore canzone singola”.

Quella del 14 luglio ad Arezzo sarà un’opportunità unica di ascoltare questo lavoro in un contesto suggestivo.

Nei cinque giorni precedenti, al Parco il Prato, una line-up come sempre eclettica ed estremamente contemporanea, quella di MEN/GO MUSIC FEST 2024, che accoglie alcuni dei tour più attesi dell’estate e offre uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale.

Partenza esplosiva martedì 9 luglio con OVERA, VENERE GOMMOSA, COCA PUMA, CACAO MENTAL, AFRICA UNITE, SUD SOUND SYSTEM. Mercoledì 10 luglio sarà la volta di NOVELLA, MILLEALICE, LAMANTE, MARTA DEL GRANDI, ELE A, ROSE VILLAIN; giovedì 11 luglio saliranno sul palco CAPALEO, FRAMBO X SCICCHI, VISCONTI, IL MAGO DEL GELATO, THRU COLLECTED, MACE; venerdì 12 luglio toccherà a BARKEE BAY, SANTAMAREA, BIRTHH, STUDIO MURENA, MURA MASA DJSET, JOHN TALABOT (dj set) e la serata conclusiva di sabato 13 luglio chiuderanno in bellezza RONDINE, GAIA MORELLI, BLUEM, SARAFINE, DARGEN D’AMICO, OKGIORGIO DJSET, COSMO, KLANG CLUB (djset aftershow).

Dopo i grandi numeri dello scorso anno, cresce l’attesa per questa 20sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST. Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.