Bagnini a 4 zampe Le foto più belle

Un contest fotografico per raccogliere 12 scatti per la realizzazione di un calendario 2024: protagonisti i cani bagnino.

L’iniziativa - dal nome Sea & Rescue Dog Contest 12 mesi 12 scatti - è stata ideata e organizzata dalla SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio Sezione Toscana.

"I proventi - spiegano dalla Sics Toscana - serviranno per l’acquisto di attrezzature indispensabili a dotare i presidi di salvataggio sulle spiagge toscane della Sics. I fotografi che hanno partecipato, attraverso un click hanno cercato di raccontare il rapporto uomo-cane e valorizzare il lavoro delle unità cinofile da soccorso acquatico in tema di prevenzione e sicurezza durante la stagione balneare. Sfogliando il calendario ogni mese avremo modo di scoprire come i cani sono i migliori e fedeli amici dell’uomo, senza se e senza ma. Un modo originale per ricordarli tutto l’anno".

All’iniziativa hanno partecipato molti fotografi. Le foto, scattate durante le tre giornate della Sics Academy svoltasi i primi di giugno a Forte dei Marmi, sono state oltre 100. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato lo scatto di Daniele Pavone (nella foto), al secondo posto la foto di Elena Bacchi e al terzo quella di Kristin Ivanaj.

La giuria era composta da Irene Carlotta Cicora giornalista (La Nazione), Maria Luisa Cocozza giornalista (TG 5), Giovanni Auletta fotografo (Ambassador Sony Italia), Patrizia Lucignani giornalista (La Nazione), Fabio Muzzi fotografo (Il Tirreno).

"Una selezione delle foto partecipanti al contest - fanno sapere dalla Sics - verrà esposta anche in una mostra itinerante che durante l’estate toccherà diverse località toscane con lo scopo di far conoscere ed apprezzare, oltre l’attività di salvaguardia della vita umana in acqua e di Protezione Civile, i numerosi progetti a carattere sociale tesi a sensibilizzare la comunità sui temi dell’educazione ambientale, dell’avvicinamento agli animali, allo sport, alla natura nonché della promozione della figura del cane all’interno della società umana per arrivare alla Pet Therapy, nel campo della riabilitazione psichica e motoria, per persone portatrici di handicap, anziani, bambini e in tutti quei casi in cui è necessario assicurare benessere e miglioramento della qualità della vita".

Tra le località dove la mostra arriverà durante l’estate ci sono Forte dei Marmi, Castiglione della Pescaia, Tirrenia, Isola del Giglio e poi, in autunno, anche Firenze.

Chi volesse avere informazioni precise sulle date della mostra itinerante può scrivere a

[email protected]

oppure mandare whatsapp al numero 371.3419155.