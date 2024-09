Associazione Corale Symphonia diretta da Gaia Matteini propone: "Sia laudato San Francesco", un omaggio a San Francesco nell'Ottavo Centenario delle Stimmate

Arezzo, 24 settembre 2024 – Sabato pomeriggio 5 ottobre ore 19.00, presso Basilica di San Francesco in Arezzo, Associazione Corale Symphonia diretta da Gaia Matteini propone: "Sia laudato San Francesco", un omaggio a San Francesco d'Assisi per l'Ottavo Centenario delle Stimmate. Il concerto, ad ingresso libero e gratuito, è dedicato al Laudario Cortonese ed al repertorio medievale (Laudario Magliabechiano, Cántigas de Santa María, Llibre Vermell de Montserrat), secondo un'interpretazione originale, in costume antico ed arricchito dalla presenza di strumenti antichi a cura di Marta Mazzini, con l'introduzione alla figura di San Francesco e alle Laude rispettivamente di Giovanni Romanelli e Claudio Santori.

Associazione Corale Symphonia dedica da tempo studio ed approfondimento a questo repertorio, eseguito tra l'altro anche all'interno della prestigiosa manifestazione Assisi Pax Mundi (Assisi, Pg).