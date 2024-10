Associazione Archeosofica di Arezzo, al via il ciclo di incontri

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Inizia sabato prossimo, 19 ottobre, una serie di tre incontri dedicati al magico e sempre affascinante mondo della Musica, presso la sede dell’Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro, 58.

La musica è Arte e scienza dei suoni fisici e metafisici. Quando si parla di “Arte” si pensa alla destrezza, all’abilità o padronanza tecnica scaturita dall’esercizio e dalla pratica; si pensa all’estetica. Ma l’Arte ha un significato più profondo perché può essere intesa anche come ricerca scientifica e come penetrazione spirituale nella natura e nelle forze capaci di educare. Questo vale in special modo per la musica.

L’ascolto, l’esecuzione, la composizione di un brano musicale non è soltanto un fenomeno sensoriale o acustico, non è solamente una sperimentazione estetica auditiva ed etica. L’uomo munito di orecchi possiede anche una coscienza e dei centri psichici grazie ai quali vi è un processo somatico-psichico e poi psico-spirituale per cui è nell’anima che ha luogo la percezione, la coscienza e la elaborazione della musica.

La relatrice di questo primo appuntamento dal titolo “LA MAGIA DEL CANTO” è Debora Beronesi, affermata cantante lirica e insegnante. Inizia la carriera studiando canto e pianoforte principale al Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma. Nel 1988 vince è la vincitrice del Concorso del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” e da quel momento intraprende la carriera come cantante lirica presso grandi teatri italiani e stranieri, collaborando con direttori d’orchestra, cantanti e registi di fama internazionale. Molto presto inizia anche la sua passione per l’insegnamento e le problematiche psicofisiche legate al canto. Promuove la ricerca di possibili chiavi per ottenere un benessere fisico, emotivo e mentale nell’individuo.

L’incontro, con inizio alle ore 17, è aperto a tutti e la partecipazione è libera e gratuita.

