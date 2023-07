Arriva un altro gatto Ecco alcuni consigli

Il periodo prima delle vacanze è, purtroppo, un momento in cui vi è una maggior incidenza di abbandoni, anche felini. Essendo l’inizio dell’estate ricca di parti, è facile, di questi tempi, incontrare molti gattini. Se avete già un gatto adulto, non scoraggiatevi, basta seguire alcuni utili consigli! Dopo un’accurata visita veterinaria del nuovo arrivato, ricordate che la conoscenza deve avvenire in modo graduale, ognuno deve abituarsi all’odore dell’altro. All’inizio, create delle aree separate: il più grande si abituerà all’odore anche se in stanze separate. In seguito, scambiateli di posto. Il secondo passo dell’inserimento è il contatto visivo, lasciando aperta anche una fessura della porta per poco tempo, aumentando piano piano. Controllate il linguaggio del corpo di entrambi per intervenire in tempo: i segni di stress sono normali. Nel momento del gioco, potreste usare delle ricompense per premiarli, soprattutto il gatto adulto. I gatti già presenti in casa potrebbero reagire dormendo in posti strani, non mangiando o non bevendo. Assicuratevi che ilg atto abbia facile accesso alla lettiera e alle uscite. Non modificate gli orari della routine, perché la amano, e inserite dei dispositivi elettronici a base di feromoni che li aiutino nella convivenza. Buona vita micetti!

Elettra Squilloni

Veterinario