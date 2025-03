Arriva a Rigutino “La ragazza dai pantaloni verdi”: la presentazione del libro di Luca Serafini nella frazione che ha dato i natali a Giusy Conti

Arezzo, 26 marzo 2025 – Rigutino si prepara ad accogliere un evento dal forte valore simbolico e senz'altro carico di emozione. Venerdì 4 aprile alle ore 21:00, nella sala parrocchiale della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta della frazione che ha dato i natali a Giusy Conti, verrà presentato il libro di Luca Serafini “La ragazza dai pantaloni verdi. Giusy, la Juve, l’Heysel” (Effigi Edizioni), il toccante racconto di vita, sogni e memoria che il giornalista aretino ha voluto dedicare alla giovanissima vittima della strage che 40 anni fa sconvolse il mondo del calcio e non solo. E' a Rigutino che è legata la breve vita di Giusy, è qui infatti che tutto ha avuto inizio, tra le strade, la scuola, il negozio dei genitori – punto di riferimento del paese – ed è qui che è maturata la passione di quella giovane ragazza per lo sport e per la vita, una ragazza brillante, piena di sogni, appassionata di calcio e tifosissima della Juventus. Una vita che si intreccia con la storia di un’intera generazione, tra le gite scolastiche, le partite di tennis, l’amore per l’Arezzo e il sogno della Coppa dei Campioni. Un sogno infranto tragicamente il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, dove Giusy perse la vita, diventando uno dei 39 angeli dell’Heysel. Presentare il libro proprio nella sua Rigutino significa rendere omaggio a quella ragazza dai pantaloni verdi che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità e della storia dello sport italiano. Sarà un momento intenso, di ricordo e di riflessione, ma anche un gesto d’amore verso una giovane vita spezzata troppo presto. Un evento che è molto più di una presentazione: è un ritorno a casa, una carezza alla memoria, un tributo alla forza e alla delicatezza di una ragazza che sognava il futuro con gli occhi pieni di vita.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la libreria Edison by Biblion rientra nel programma di Zenzero OFF, realtà culturale promossa dall'associazione ORA. A dialogare con l'Autore, il gornalista Matteo Marzotti.