Arezzo Wave fra i big in California. Il bando della Siae vale Los Angeles

Gli artisti di Arezzo Wave sono pronti a sbarcare in America. Lo faranno grazie al MusExpo, la conferenza internazionale di musica, media e tecnologia con sede a Burbank, Los Angeles, e creata nel 2005 dall’ex dj e giornalista dell’industria musicale Sat Bisla capo dell’agenzia di management A&R Worldwide, che ha lanciato tra gli altri Adele, Coldplay, Muse, Katy Perry, Dido. Arezzo Wave è pronto così a conquistare la California.

È stato Mauro Valenti, presidente della Fawi, la Fondazione Arezzo Wave Italia, ad annunciare che la Fondazione ha vinto il bando nazionale della Siae "Per chi crea" finanziato dal Ministero, grazie ad un progetto che porterà l’onda della musica fino in America.

"Da due anni ormai stavamo lavorando a questo progetto - spiega il Presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia, Mauro Valenti - portare Arezzo in America e viceversa grazie ai membri del festival MusExpo di Los Angeles che si tiene ogni anno a Burbank. Il progetto vinto ci dà la possibilità di catapultare Arezzo Wave all’interno di una delle serate del più grande festival musicale che si svolge a marzo in California. Il 18 marzo 2024 saremo proprio lì portando sul palco della manifestazione quattro artisti che per noi sono pronti allo sbarco in America. Il festival MusExpo, è infatti il punto di incontro di tutto il mondo della musica che conta dato che Burbank è la capitale mondiale dei media, qui hanno sede Amazon, Disney, Universal solo per citarne alcune. L’evento prevede la presenza di tutte le più importanti case discografiche e di produzione e gli artisti americani di solito per suonare qui di fronte ai più importanti soggetti dell’industria musicale, pagano. La Fondazione Arezzo Wave porterà i propri artisti e per loro questa sarà una grandissima occasione".

Grazie al bando "Per chi crea" vinto, la Siae premierà Arezzo Wave con la somma di cinquantamila euro. "Siamo già al lavoro per cercare anche altre risorse – continua Mauro Valenti - Arezzo Wave sarà a Los Angeles con quattro artisti da esportazione: sono i Piqued Jacks che rappresentavano quest’anno San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 con il brano Like an Animal, un gruppo musicale italiano formato nel 2006 a Buggiano e composto da E-King, Majic-o, Littleladle e HolyHargot che ha vinto Arezzo Wave nel 2016. La nostra scelta è ricaduta anche su Fudasca un producer romano e songwriter molto famoso in estremo Oriente che vanta collaborazioni con artisti di tutto il mondo".

Ci sarà poi Big Mama la rapper che ha cantato con Elodie sul palco di San Remo nell’ultima edizione del Festival, nella serata dedicata alle cover. La giovane rapper di Avellino è una delle artiste di MusExpo 2024 che si svolgerà a marzo in California, scelta perchè molto apprezzata dai giovani per i suoi testi e la sua voce, è diventata anche un simbolo del ‘body positive’.

"E poi porteremo la toscana Frida Bollani Magoni, la figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni – conclude Valenti – vorremmo che questi artisti avessero successo in America. Speriamo che il Comune di Arezzo, che tra l’altro è gemellato con Burbank grazie proprio ad Arezzo Wave, sia con noi per promuovere il territorio e la nostra musica anche in California".