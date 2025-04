Arezzo Street Boulder: una gara di arrampicata tra le mura medicee

Arezzo, 8 aprile 2025 – Una gara di arrampicata tra le mura medicee di Arezzo. Il centro storico cittadino diventerà palcoscenico di una competizione all’insegna di adrenalina, passione, tecnica e creatività con la seconda edizione di Arezzo Street Boulder che, organizzata da Arezzo Verticale con il patrocinio del Comune di Arezzo, offrirà un’occasione di ritrovo per una community di atleti provenienti da tutto il centro Italia. L’appuntamento è fissato per le 10.00 di sabato 12 aprile quando gli iscritti arriveranno al parco del Prato per dare il via a una sfida sviluppata tra più di cinquanta “blocchi” di diverse difficoltà individuati lungo le mura, per mettersi alla prova nell’arrampicata tra diverse tipologie di parete e guadagnare così l’accesso alla finale pomeridiana.

La manifestazione di Arezzo Verticale rappresenterà un’occasione anche per promuovere la conoscenza dello street boulder, cioè la disciplina di arrampicata urbana di breve durata e alta intensità che si svolge direttamente in ambienti cittadini quali muri, monumenti storici o altre strutture architettoniche. Questa scalata viene svolta su percorsi fino a quattro metri di altezza con varie difficoltà tecniche da superare e prevede il solo ed esclusivo utilizzo delle mani e dei piedi, senza corde o altre attrezzature per il pieno rispetto e la piena tutela degli edifici. I partecipanti all’Arezzo Street Boulder saranno tutti atleti che conoscono e praticano questa disciplina che, in coppia e dotati di una cartina, godranno dell’opportunità di gareggiare in uno scenario di rara bellezza architettonica, artistica e paesaggistica quale il centro cittadino. La spettacolarità e l’imprevedibilità dei gesti tecnici, unite al connubio tra sport e patrimonio storico, saranno anche oggetto di un contest fotografico promosso da Imago finalizzato alla realizzazione del miglior scatto relativo alla gara di arrampicata tra pose plastiche, movimenti, dettagli o ritratti. Le foto saranno poi esposte martedì 15 aprile nella sede della stessa Imago in via Vittorio Veneto quando verranno proclamati i tre vincitori del concorso. «Lo street boulder - spiega Mauro Rofani, presidente di Arezzo Verticale, - è una disciplina che combina la passione per l’arrampicata al fascino degli spazi urbani, permettendo di vivere l’adrenalina della scalata in scenari di rara bellezza. Arezzo Street Boulder offrirà un’esperienza unica nel suo genere dove le antiche mura medicee si trasformeranno in un palcoscenico per atleti di ogni livello, con l’opportunità di scoprire il fascino di una città che vive il suo passato e che lo trasforma in un palcoscenico contemporaneo per l’adrenalina e la competizione. Il tutto, ovviamente nel pieno rispetto dei singoli luoghi di arrampicata».