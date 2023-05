“Arezzo e le sue vallate”, concorso di pittura estemporanea in Fortezza

Arezzo, 19 maggio 2023 – Artisti da tutta Italia si sono dati appuntamento ad Arezzo. Oggi la Fortezza Medicea, con entrata da viale Bruno Buozzi, ospita la prima edizione di “Arezzo e le sue vallate”, concorso di pittura estemporanea curato da Mariangela Baldi e organizzato dall'associazione culturale Art-Ecò con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e Zero Spreco. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di vari sponsor privati.

Per un giorno la splendida fortezza cinquecentesca accoglierà artisti da tutta Italia, che dipingeranno gli scorci più belli della struttura difensiva e i panorami sulla città che si godono dai suoi camminamenti. Il principale scopo del concorso è infatti quello di valorizzare Arezzo e il suo territorio, attraverso la pittura en plein air. Possono partecipare all’iniziativa pittori italiani e stranieri di qualsiasi tendenza e tecnica artistica. L’iscrizione e la timbratura delle tele o degli altri supporti avverrà oggi domenica 21 maggio, dalle ore 8,30 alle ore 11, nella segreteria appositamente allestita nel luogo del concorso. Le opere finite dovranno essere consegnate entro le ore 17.

Per la partecipazione è richiesta agli artisti una quota di 30 euro, che dà diritto alla timbratura di una tela, al pranzo e al biglietto per salire nella mongolfiera che nel pomeriggio sarà presente nel Prato, tempo permettendo. Al termine del concorso le opere saranno esposte per essere ammirate dal pubblico presente e dalla giuria tecnica. La commissione giudicante stilerà la classifica finale e assegnerà i ricchi premi.

Alle ore 18,30 si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori. In caso di avverse condizioni meteo, l’evento si terrà nei locali al coperto della Fortezza Medicea.

Per qualsiasi informazione relativa al regolamento e ai premi del concorso sono attivi l’indirizzo mail [email protected] e i numeri telefonici 0575321264, 3283540740 e 3474908704.