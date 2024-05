Arezzo, 17 maggio 2024 – Arezzo che Spacca APS presenta la IV edizione di Malpighi Festival, che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 agosto 2024 in tutta l’area del plesso dell’ex circoscrizione Malpighi, via Fiorentina 329, dove oggi è operativo il centro multifunzionale Malpighi Hub, sede della stessa associazione e di altre realtà del terzo settore aretino.

Il titolo e motto di questa edizione è Nascosti in piena vista, proprio come questo luogo periferico della città dove ha trovato casa l’associazione che, a partire proprio dalla fondazione del quartier generale di via Fiorentina, è riuscita, nel corso degli anni, a coinvolgere la comunità di tutto l’isolato nelle molteplici attività di intrattenimento e di formazione portate avanti dalle associazioni presenti.

E proprio sull’intrattenimento e sulla formazione poggerà le basi anche questa edizione del Festival, nel suo quarto anno consecutivo: verranno attivati, in continuità con quelli già attuati nella stagione autunnale e primaverile, numerosi corsi rivolti a ragazzi tra i 14 e i 35 anni di età, la cui finalità sarà quella di prendere parte attiva alla realizzazione del festival; nelle tre giornate di manifestazione l’area interessata sarà animata da varie iniziative come il mercatino delle pulci, il torneo vasariano di calcetto e un live painting dedicato alla stessa gloria aretina; come sempre però è la musica a fare da padrona, con una serie di artisti di richiamo nazionale e locale che si alterneranno sul palco nelle serate del 2 e del 3 agosto.

A tal proposito Arezzo che Spacca è pronta ad annunciare il primo headliner di questa edizione del festival: nella serata di sabato 3 agosto, a conclusione degli appuntamenti live, si esibiranno i TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, vera e propria band di culto che da trent’anni detiene un posto di rilievo nella scena Indie-Rock nazionale.

Tutto lo staff del Malpighi Hub invita i giovani di Arezzo e la cittadinanza tutta a prendere parte attiva a questa manifestazione che, all’insegna della socialità e della cultura, mira a far brillare di luce propria ogni angolo nascosto della nostra bella città.

Per maggiori informazioni:

[email protected]