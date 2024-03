Arezzo, a Passioni in Fiera l’opportunità di imparare a meditare gratuitamente con Sahaja Yoga

Arezzo, 14 marzo 2024 – Da sabato 16 a domenica 17 marzo torna ad Arezzo la quarta edizione di Passioni in Fiera con un padiglione Nirvana rivolto agli appassionati di benessere, esoterismo e tatuaggi. Tra gli stand dedicati alle terapie, alle arti e discipline olistiche orientali, alla salute e alla cosmesi naturale sarà possibile sperimentare gratuitamente la meditazione Sahaja Yoga diffusa in Italia a partire dal 1970 da una figura unica nella storia della ricerca spirituale umana, Shri Mataji Nirmala Devi. La madre spirituale con semplicità e incredibile profondità ha diffuso il metodo Sahaj per raggiungere l'unione con l'armonia della creazione. Sahaja Yoga può essere uno strumento semplice ed efficace per ritrovare l'equilibrio interiore e sperimentare il silenzio, la pace della mente, l'ascolto del proprio sé.

Sabato alle ore 11:30 si potrà partecipare a un'esperienza collettiva di meditazione guidata da Cosetta Scipioni nello spazio dedicato agli spettacoli. Uno stand sarà sempre a disposizione per sperimentare e chiedere informazioni sui corsi gratuiti che si svolgono con incontri settimanali aperti a tutti. Chi lo desidera può raggiungere la sala Sahaja Yoga di Arezzo ogni venerdì dalle 18.30 presso il Centro Sociale Giotto di via XXV Aprile, previo contatto telefonico. Informazioni: 347 2326460 - 348 8269822 - [email protected]

Shri Mataji Nirmala Devi nasce nel 1923 da una famiglia cristiana di Chindwara, nel Madhya Pradesh. All’età di soli sette anni viene chiamata da Gandhi nel suo ashram e da ragazza lotta al fianco del Mahatma per la liberazione dell'India. Per tutta la vita si batte con passione per gli ideali della pace e dell’integrazione fra i popoli ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. Dal 1970 formula e diffonde gratuitamente in tutto il mondo il metodo di meditazione che prende il nome di Sahaja Yoga – partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace – viaggiando per oltre 40 anni attraverso i cinque continenti.