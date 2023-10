Archivio Alinari: Ultimi giorni dell'esposizione a Livorno

Ultimi giorni di apertura per la bellissima mostra fotografica “Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari“. L’esposizione, di cui “La Nazione“ è media partner, è aperta al Museo della Città di Livorno fino a domenica 8 ottobre e ora alcune importanti collaborazioni dal territorio arricchiscono la visita offrendo nuove suggestioni ai temi rappresentati nelle immagini che raccontano oltre un secolo di storia livornese. Eventi, performance, musica, ma anche visite guidate implementano il programma di iniziative. Oggi alle 18 sarà la volta della musica con il concerto offerto dall’Istituto Mascagni (Luca Medusei in solo alla chitarra) e sabato 7 ottobre alle 18 in cui Michele La Greca, Marta Boschis, Ilaria Da Dio, Shirin Massai e Giovanni Agostini (clarinetto, violino, violino, viola e violoncello) eseguiranno il Quintetto K 581 di Mozart (per i concerti non è necessaria la prenotazione). A seguire, alle 19, ’Novecento riflesso’, visita guidata con focus sulle immagini più recenti in mostra. Per maggiori informazioni: 0586 824551, [email protected] o consultare il sito www.museodellacittalivorno.it. ’Sognando i corsari’