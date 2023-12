Apre il G20 delle spiagge italiane

Si chiama Network G20Spiagge ed è in punto d’incontro fra i venti comuni costieri che, insieme, fanno contare 50 milioni di presenze turistiche, pari al 12 per cento di quelle complessive sul territorio nazionale. Il Network è in programma domani a Castiglione, in Maremma, con sindaci e assessori chiamati a fare il punto su strategie turistiche e status di "Comunità marine", riconoscimento – quest’ultimo – che dopo esser approdato nella X commissione parlamentare ha iniziato il proprio percorso legislativo. "Siamo particolarmente felici di aprire questa serie di incontri a Castiglione – dice la sindaca Elena Nappi –. Con lo staff del G20s abbiamo la possibilità di condividere criticità, punti di forza e strategie future da mettere in campo per aumentare e dilatare il nostro indotto turistico nei periodi di minor affluenza".

"Lo scambio di esperienze tra le prime venti città marine italiane – afferma Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20Spiagge – potrà essere un momento estremamente utile per l’intero comparto balneare. I sindaci hanno il dovere di indicare nuove strade verso un rapporto fruttuoso tra pubblico e privato".