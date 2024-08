Arezzo, 3 agosto 2024 – Apertura gratuita anche per la Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato

Le Gallerie d'Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza di Intesa Sanpaolo propongono per domani domenica 4 agosto,come ogni prima domenica del mese , l'ingresso gratuito per tutti i visitatori. Stesse modalità di apertura gratuita anche per la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato. AlleGallerie d'Italia di Milano sarà possibile visitare la mostra Felice Carena, a cura di Luca Massimo Barbero, Virginia Baradel, Luigi Cavallo ed Elena Pontiggia, dedicata a uno degli artisti più importanti e meno conosciuti del

Novecento storico. A 145 anni dalla nascita, la mostra

intende ricostruire la parabola artistica del grande

pittore torinese. Sarà, inoltre, possibile immergersi nel

nuovo percorso espositivo temporaneo 'Alighiero e

Boetti': un importante nucleo di opere di Alighiero

Boetti provenienti dalla Collezione Luigi e Peppino

Agrati - leggendaria raccolta d'arte contemporanea formata tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento e confluita nel patrimonio storico-artistico tutelato e valorizzato da Intesa Sanpaoloin dialogo con lavori dello stesso artista acquisiti dalla banca in tempi precedenti. Alle Gallerie d'Italia di Napoli è di nuovo visibile il capolavoro di Caravaggio Martirio di sant'Orsola, rientrato dopo essere stato esposto alla National Gallery di Londra nella mostra ''The Last Caravaggio'', che con 300.000 visitatori è stata la terza esposizione più visitata degli ultimi dieci anni per il museo britannico. È possibile ammirare anche il percorso espositivo Vitalità del tempo dedicato

alle opere del Novecento nelle collezioni del Gruppo Intesa Sanpaolo. Il rinnovato allestimento propone una selezione di opere che da dopoguerra giungono fino al contemporaneo, d ando evidenza alla ricchezza e molteplicità di una raccolta in continua evoluzione

Alle Gallerie d'Italia - Torino, invece, sarà possibile scoprire il percorso espositivo Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza a cura di Lauren Johnston, in collaborazione con National Geographic.

La mostra, prima retrospettiva in Europa dedicata alla fotografa, espone circa 90 fotografie e offre una panoramica sull'importante lavoro di ricerca di Cristina Mittermeier, fotografa, biologa marina e attivista che, nel corso degli anni, ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione, alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Inoltre, sarà possibile visitare la nuova mostra fotografica Antonio Biasiucci. Arca, terzocapitolo del progetto ''La Grande Fotografia Italiana'' a cura di Roberto Koch. In questa mostra con oltre 250 fotografie

esposte, per la prima volta i diversi capitoli del ''poema utopico'' di Biasiucci vengono presentati insieme: tra potenti polittici, sequenze di immagini, opere singole, lo sforzo è di realizzare una rappresentazione poetica ed estesa della vita degli esseri umani, in un periplo che tocca i temi profondo

dell'esistenza, gli elementi essenziali del vivere

partendo sempre dall'esperienza personale e, dunque,

dagli elementi autobiografici che hanno per prima cosa formato il carattere e la sensibilità dell'artista stesso. Alle Gallerie d'Italia di Vicenza sarà l'occasione per visitare la mostra ILLUSTRISSIMO Javier Jaén dedicata all'illustratore contemporaneo di spicco a livello internazionale. Le sue opere eccezionali consentono di esplorare l'esperienza quotidiana attraverso metafore

inattese e paradossi visivi. L'esposizione si inserisce nell'ambito dell'edizione 2024 di Illustri Festival.Si potrà anche ammirare,sotto una nuova luce, il cap olavoro scultoreo del Settecento veneto Caduta degli angeli ribelli. L'originale e sofisticato sistema di illuminazione della nuova sala dedicata al capolavoro, pensata dal lighting designer Pietro

Palladino, esalta attraverso la luce il talento tecnico e

artistico dello scultore Francesco Bertos. Inoltre, è visitabile il percorso scientifico e didattico ''Argilla.

Storie di incontri'', in collaborazione con il

Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università degli

Studi di Padova. La Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di

Arezzo custodisce l'eclettica collezione dell'illustre aretino ideatore della Fiera Antiquaria.Alla Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato si potranno ammirare capolavori di Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone e una collezione

di grande valore identitario per la città, c on numerose opere del Cinque-Seicento di area fiorentina.