Anche i Colla Zio al Mengo Music Fest

Arezzo, 17 aprile 2023 – Sono freschi della prima esperienza a Sanremo e del primo album, torna al Mengo Music Fest il collettivo milanese dei Collazio. Mercoledì 5 luglio saranno al Prato dividendo il palco con Rosa Chemical e tanti altri. Dopo gli annunci di Salmo, Rosa Chemical, Baustelle, Coma Cose, Lovegang 126 e Zen Circus, è stata ufficializzata la presenza il 5 luglio dei Collazio. Etichetta Woodworm, pescati nel mare di Sanremo, vengono anche loro dal palco del festival più famoso d’Italia. I Colla Zio hanno preso parte al festival della canzone italiana con il brano "Non mi va".

Il collettivo milanese a dicembre aveva pubblicato "Asfalto" il brano con cui ha conquistato la giuria della finale di Sanremo Giovani. I Colla Zio hanno partecipato al festival infatti come vincitori tra le nuove proposte di Area Sanremo. A breve l’annuncio del resto della line-up di questa edizione del Mengo Music Fest, caratterizzata sempre da un’importante ricerca tra nuove uscite discografiche, alcuni tra i tour più importanti in Italia del momento e tante nuove scoperte, oltre ai giovani emergenti locali che ogni giorno apriranno i concerti: uno specchio del vasto panorama musicale contemporaneo in Italia, dal pop all’urban, dal rap all’elettronica, fino al cantautorato. Chiusura con la serata speciale del 9 luglio dedicata al pop, al Prato dovrebbero arrivare i Cugini di Campagna e Alan Sorrenti per un tuffo negli anni ’70. Alla serata potrebbero dare il loro contributo anche i Planet Funk. Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio del festival saranno come sempre ad ingresso gratuito. Sono già aperte le prevendite invece per le serate del 7 e 8 luglio quando si esibiranno Baustelle, Coma Cose e Salmo.