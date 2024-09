Alti Scaffali, si sposta al Teatro Petrarca per questioni meteo l’appuntamento del 18 settembre, con Vittorio Emanuele Parsi

Arezzo, 17 settembre 2024 – Si sposta al Teatro Petrarca per questioni meteo l’appuntamento di domani, mercoledì 18 settembre, con Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali e direttore di ASERI, la Graduate School of Economics and International Relations di politiche pubbliche e pubbliche amministrazioni che forma esperti di sistemi economici e politici globali. Alle 18.00 Parsi sarà protagonista di un appuntamento dal titolo “Madre patria. Un’idea per una nazione di orfani”. Si comunica che l'incontro con Alessandro Giuli previsto il 21 settembre ore 18 alla Fortezza Medicea è stato annullato per incarichi istituzionali pervenuti a seguito della recente nomina a Ministro. Chi avesse acquistato il biglietto dell'evento può richiedere il rimborso tramite la mail [email protected] entro il 24 settembre 2024. Se possessore dell'abbonamento ALTI SCAFFALI può richiedere un voucher a [email protected] entro il 24 settembre 2024 che darà diritto ad uno sconto di pari importo del rateo abbonamento per gli eventi della prossima programmazione della Fondazione fino al 30 settembre 2025.

L’iniziativa è nell’ambito della seconda edizione del festival dedicato alla politica e alla contemporaneità “Alti Scaffali”, pensato per esplorare nuovi modi di guardare il mondo. La rassegna è possibile grazie al Comune di Arezzo - Assessorato alle Pari Opportunità, Biblioteca Città di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo ed Estate in Fortezza, con il supporto di Estra e La Nazione come media partner (info e biglietti: discoverarezzo.ticka.it).