Alti Scaffali: la Patria secondo Parsi

Arezzo, 18 settembre 2024 – Si parla del significato di patria con la voce autorevole di Vittorio Emanuele Parsi. Appuntamento oggi pomeriggio alle ore 18 al teatro Petrarca di Arezzo, con Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali e direttore di Aseri, la Graduate School of Economics and International Relations di politiche pubbliche e pubbliche amministrazioni che forma esperti di sistemi economici e politici globali. Sarà lui il protagonista della scena con il suo intervento dal titolo «Madre patria. Un’idea per una nazione di orfani». Prosegue così Alti Scaffali, il festival dedicato alla politica e alla contemporaneità. Gli incontri aperti al pubblico, hanno spaziato da argomenti come il significato della parola «Occidente», alla geopolitica, il reportage di guerra e appunto adesso al significato di patria. «Perché è opportuna adesso una nuova riflessione sulla Patria?» si chiede nel suo libro Vittorio Emanuele Parsi. La risposta, dice, la abbiamo sotto gli occhi nel dibattito politico italiano, in cui il termine Patria finisce spesso per essere impiegato nell’accezione opposta al suo originario significato: non per unire, ma per dividere. Ma ancor di più nello scenario internazionale, dove invece vediamo come l’idea di Patria – lungi dall’essere un concetto polveroso e ambiguo – possa rappresentare un formidabile moltiplicatore di energie, abnegazione e spirito di sacrificio, in grado di creare quel senso di identità che è il solo punto di partenza possibile per aprirsi agli altri senza paura di esserne invasi e snaturati. La rassegna Alti Scaffali è possibile grazie al Comune di Arezzo - Assessorato alle Pari Opportunità, Biblioteca Città di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo ed Estate in Fortezza, con il supporto di Estra e La Nazione come media partner. I biglietti sono acquistabili su discoverarezzo.ticka.it. Annullato invece per incarichi istituzionali l’incontro con il neo Ministro Alessandro Giuli previsto il 21 settembre. Chi avesse acquistato il biglietto può richiedere il rimborso a [email protected] entro il 24 settembre.