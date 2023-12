All’asta on line per beneficenza trenta opere di Natali

L’asta prevede la vendita di 30 opere pittoriche donate dall’artista Silvio Natali, con la collaborazione de "La Nazione" di Firenze, a favore della popolazione toscana colpita dalla recente alluvione. Con questo nucleo di dipinti in acrilico, realizzati negli ultimi vent’anni, Silvio Natali offre un contributo importante alla raccolta fondi lanciata dal gruppo Monrif attraverso le sue testate cartacee e online - Qn-Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino il Giorno e Luce! - per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dall’alluvione che all’inizio di novembre 2023 ha causato vittime e gravi danni in Toscana.

Medico e artista di Corridonia, in provincia di Macerata, con alle spalle personali nelle maggiori capitali europee, Natali si è dedicato all’attività artistica da autodidatta, appassionandosi prima quasi esclusivamente al disegno e poi con interesse crescente alla pittura, esprimendosi in una maniera personalissima che lo ha presto imposto all’attenzione degli esperti del settore, facendogli anche ottenere numerosi premi e riconoscimenti.

Così spiega il senso della sua partecipazione all’iniziativa: "Appena ho letto della raccolta fondi lanciata dai giornali di questo gruppo editoriale, ho capito che dovevo dare anche io il mio contributo. Si tratta di opere - in parte già esposte e pubblicate in cataloghi d’arte - tutte realizzate col segno che caratterizza la mia pittura e le dà una riconoscibilità. Le mie opere non hanno un tema specifico: nascono ispirate dalla tela bianca e dalle colonne sonore dei film che tengo di sottofondo".

Scriveva, non a caso, il critico d’arte Donat Conenna: "Tentare la decifratio delle opere di Silvio Natali, che da anni si pone con le sue composizioni la grande domanda chi siamo, da dove veniamo, vuol dire soprattutto chiedersi dove stiamo andando, in che direzione, con quali valori, con quale memoria collettiva, come, quando, perché nel percorso evolutivo s’incontrano nuove situazioni enigmatiche, che ci rendono sempre più astrusi, più alieni al mondo che abbiamo messo in piedi".

"Un evento disastroso come quello dell’alluvione che ha colpito la Toscana nel novembre 2023 lascia segni profondi e lunghi da rimarginare" osserva Agnese Pini, direttrice di Qn La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno: "Numerose comunità hanno pianto i loro morti e poi ci sono le ferite materiali, subìte da tantissime famiglie, rimaste con il dolore e la fatica di chi, perdendo tutto, ha perso anche i ricordi e il proprio passato".

C’è tanto da ricostruire e da recuperare e in questa gara di solidarietà il cuore la Toscana, con il sostegno di tutta Italia, ha ancora una volta dimostrato sensibilità e generosità senza confini. E così, fin da subito, quando era ancora piena emergenza, squadre di volontari si sono messe subito all’opera per spalare fango e portare conforto a chi aveva perso tutto.

"E anche il nostro gruppo editoriale, attraverso le testate cartacee e web - aggiunge Agnese Pini - ha voluto fare la sua parte promuovendo una sottoscrizione attraverso la quale raccogliere aiuti da destinare a progetti per le popolazioni colpite dall’alluvione".

Una sottoscrizione nella quale confluiranno anche i proventi dell’asta delle opere donate dall’artista Silvio Natali, presentate dalla storica Casa d’Aste Pandolfini di Firenze, che ha messo a disposizione la propria piattaforma di vendita online e che ha scelto, nel sostenere l’iniziativa, di non applicare alcuna commissione sulle vendite. Un ulteriore segno di grande sensibilità per la raccolta fondi verso zone e popolazioni che hanno vissuto una tragedia così grande.