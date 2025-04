Alla Misericordia prova aperta al pubblico di Nyx, lavoro dell’artista Roberta Maimone, fondatrice di “Mem project”

Arezzo, 15 aprile 2025 – Prosegue il programma di residenze artistiche al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt: mercoledì 23 aprile, alle 21:00, sarà la volta della prova aperta al pubblico di Nyx, lavoro dell’artista Roberta Maimone, fondatrice di “Mem project”. La performance - il cui titolo rimanda alla dea greca della notte, Nyx - indaga la frammentazione dell'esistenza, unendo danza, musica, costumi, luci e arte visiva, per un'esperienza immersiva dal grande impatto emotivo e sensoriale.

L’artista terrà un laboratorio di “disegno performativo”- gratuito e aperto a tutti - martedì 22 aprile dalle 18.30 alle 21.30 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro. I partecipanti saranno guidati nell’esperienza di tradurre su carta i movimenti, i colori, le emozioni e la narrazione di una performance. Il laboratorio è reso possibile grazie al sostegno dell’Ambasciata e del Consolato Generale dei Paesi Bassi.

Le prove aperte sono in programma alle 21.00 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro (via della Misericordia snc). L’ingresso costa 7€, il ridotto 5€ (soci UniCoop Firenze, under 35, Craal Aboca); ingresso gratuito per i partecipanti ai corsi della Scuola Comunale di Teatro di CapoTrave/Kilowatt.

Biglietti online su www.webtic.it.

Info: www.kilowattfestival.it - [email protected] - 366 393 8794