Alla Fondazione Est-Ovest tanti consigli per una primavera detox Martedì 7 maggio il secondo appuntamento con “Medici in cucina”, il corso per imparare a curarsi con gli alimenti. La dietologa Letizia Livi spiegherà le proprietà nutritive degli ortaggi di stagione e la chef Barbara Polvani mostrerà come cucinarli